Измайловский суд Москвы назначил административный арест главе Красносельского муниципального округа Москвы Илье Яшину за неповиновение сотруднику полиции на несанкционированной акции 31 января в столице, сообщает "Интерфакс".

"По статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) Илье Яшину суд назначил 15 суток административного ареста, а за участие в несанкционированном митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) - штраф в размере 20 тысяч рублей", - сообщил агентству адвокат Михаил Бирюков в понедельник.

Ранее в понедельник Измайловский суд также арестовал на 29 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушения в ходе акции 31 января. Он признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия) и по статье 19.3 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Пивоваров был задержан накануне в центре Москвы вместе с Яшиным.

Их также допрашивали в качестве свидетелей по первому уголовному делу в Москве, которое было возбуждено после акции 31 января. Тогда, как сообщил столичный департамент транспорта, участники перекрывали несколько улиц. По данным полиции, в акции приняли участие порядка 2 тыс. человек.