В новогоднюю ночь в России произошло несколько крупных чрезвычайных происшествий, включая лесной пожар и захват заложников в пассажирском автобусе.

Преступление было совершено на Сахалине. Там мужчина захватил маршрутный автобус, следовавший из Южно-Сахалинска в село Дальнее. В салоне находились 20 пассажиров и водитель. По информации главы региона Валерия Лимаренко, опубликованной в его канале в Telegram, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех заложников и задержали подозреваемого.

"Транспортное средство обследовано, информация о нахождении взрывчатых веществ не подтвердилась", - добавил губернатор.

Только в Москве из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь мелкие травмы и ожоги получили более десяти человек разного возраста, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительной информации, от пиротехники в быту и во дворах города пострадали свыше 10 человек. Среди них - трое детей и подростков", - сказал собеседник. По его информации, организованные праздничные фейерверки в столице прошли на 11 специальных площадках с соблюдением необходимых мер безопасности и без происшествий.

В городе Дербенте в Дагестане задымилась новогодняя елка на центральной площади. По словам руководителя пресс-службы администрации города Камилы Гамзатовой, причиной послужил неисправный холодный фейерверк, установленный внутри главного символа Нового года.

"Пожара не было, а было задымление. Часть салюта, видимо, была испорчена, и внутри елки он начал дымить", - пояснила чиновница. Ее слова приводит ТАСС.

В Сочи спасатели ликвидировали начавшийся лесной пожар. По информации РИА "Новости", во время запуска фейерверков в новогоднюю ночь загорелась лесная подстилка площадью около 500 квадратных метров близ села Верхний Юрт.

Еще одним пожаром чуть не закончился пуск салюта в Ноябрьске (ЯНАО). Запущенный во дворе многоэтажного дома фейерверк полетел в окна. По предварительной информации, никто не пострадал, пишет Ura.ru.

В Омске в одном из дворов заряды фейерверка били прямо по балкону и окнам находящегося рядом многоэтажного дома. Видео с места происшествия опубликовано в группе "ЧП Омск" в соцсети "ВКонтакте". В этом случае до пожара дело не дошло.

А в деревне Орнары Урмарского района Чувашии загорелся частный дом. Во время тушения пожара были обнаружены тела трех взрослых, а также трех детей 2010-го, 2013-го и 2016-го годов рождения.

Позже выяснилось, что в момент пожара в доме находился хозяин жилища 1969 года рождения, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Мужчина - единственный, кому удалось выжить. Причины ЧП устанавливаются, пишет "Вечерняя Казань".

В Челябинске при пожаре на первом этаже многоэтажки на улице Захаренко в новогоднюю ночь погибли мужчины и женщина. Из задымленного подъезда эвакуировали 16 взрослых и четырех детей. Надышаться продуктами горения успели четыре человека. Их увезли в больницу.

Сообщение о пожаре поступило около 4:00 1 января. Первые подразделения приехали к месту ЧП через несколько минут. Из квартиры на первом этаже шел густой дым, внутри без признаков жизни обнаружили мужчину и женщину.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров, в 5:05 его ликвидировали. Предварительная версия возгорания - неосторожное обращение с огнем, пишет "Комсомольская правда - Челябинск".

В Зеленограде пьяный мужчина убил студента ножом после словесной перепалки. Пострадавший скончался на месте происшествия, а нападавший скрылся. Позже он был задержан сотрудниками полиции, пишут "Известия".