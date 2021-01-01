Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в первый день нового года в РФ составил 27 039 случаев. Умерли за сутки 536 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 27 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 080 (15,1%) без клинических проявлений", - отметили в штабе.
По-прежнему в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости входит Москва: за сутки в российской столице было выявлено 5 907 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался. При этом количество выздоровевших пациентов превысило число заразившихся: в городе из больниц было выписано 6 334 человека.
На втором месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки идет Санкт-Петербург - 3 746. Северная столица также лидирует по количеству подтвержденных летальных исходов - 75.
На третьем месте Московская область - 1 568 случаев COVID-19 за сутки.
Новые случаи COVID-19 по остальным регионам:
Нижегородская область - 506
Свердловская область - 398
Ростовская область - 392
Воронежская область - 384
Республика Карелия - 365
Архангельская область - 352
Республика Крым - 340
Хабаровский край - 338
Пермский край - 327
Вологодская область - 326
Красноярский край - 320
Псковская область - 303
Самарская область - 303
Челябинская область - 303
Ульяновская область - 276
Волгоградская область - 276
Саратовская область - 268
Иркутская область - 266
Мурманская область - 257
Омская область - 257
Республика Коми - 253
Ставропольский край - 248
Забайкальский край - 241
Кировская область - 238
Приморский край - 235
Тверская область - 234
Ленинградская область - 224
Калининградская область - 221
Удмуртская Республика - 220
Ханты-Мансийский автономный округ - 220
Алтайский край - 212
Новгородская область - 211
Тульская область - 211
Брянская область - 204
Пензенская область - 196
Краснодарский край - 193
Ярославская область - 192
Белгородская область - 190
Ивановская область - 187
Республика Бурятия - 185
Томская область - 182
Курская область - 182
Оренбургская область - 180
Республика Саха (Якутия) - 178
Астраханская область - 177
Владимирская область - 176
Орловская область - 175
Калужская область - 173
Республика Башкортостан - 170
Ямало-Ненецкий автономный округ - 167
Смоленская область - 163
Липецкая область - 163
Республика Дагестан - 161
Тамбовская область - 159
Тюменская область - 158
Новосибирская область - 152
Сахалинская область - 146
Амурская область - 138
Рязанская область - 138
Кемеровская область - 138
Республика Хакасия - 128
Чеченская Республика - 115
Курганская область - 110
Республика Чувашия - 107
Костромская область - 101
Кабардино-Балкарская Республика - 101
Республика Калмыкия - 97
Республика Ингушетия - 91
Республика Татарстан - 91
Карачаево-Черкесская Республика - 89
Республика Мордовия - 89
Республика Северная Осетия-Алания - 88
Севастополь - 86
Республика Алтай - 79
Республика Адыгея - 78
Камчатский край - 74
Республика Марий Эл - 49
Магаданская область - 42
Республика Тува - 33
Еврейская автономная область - 15
Ненецкий автономный округ - 6
Чукотский автономный округ - 1
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 186 336 случаев коронавирусной инфекции (+0,9%), 57 555 умерших и 2 580 623 выписанных, в том числе 25 798 выписаны за последние сутки.