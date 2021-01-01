Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в первый день нового года в РФ составил 27 039 случаев. Умерли за сутки 536 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 27 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 080 (15,1%) без клинических проявлений", - отметили в штабе.

По-прежнему в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости входит Москва: за сутки в российской столице было выявлено 5 907 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался. При этом количество выздоровевших пациентов превысило число заразившихся: в городе из больниц было выписано 6 334 человека.

На втором месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки идет Санкт-Петербург - 3 746. Северная столица также лидирует по количеству подтвержденных летальных исходов - 75.

На третьем месте Московская область - 1 568 случаев COVID-19 за сутки.

Новые случаи COVID-19 по остальным регионам:





Нижегородская область - 506

Свердловская область - 398

Ростовская область - 392

Воронежская область - 384

Республика Карелия - 365

Архангельская область - 352

Республика Крым - 340

Хабаровский край - 338

Пермский край - 327

Вологодская область - 326

Красноярский край - 320

Псковская область - 303

Самарская область - 303

Челябинская область - 303

Ульяновская область - 276

Волгоградская область - 276

Саратовская область - 268

Иркутская область - 266

Мурманская область - 257

Омская область - 257

Республика Коми - 253

Ставропольский край - 248

Забайкальский край - 241

Кировская область - 238

Приморский край - 235

Тверская область - 234

Ленинградская область - 224

Калининградская область - 221

Удмуртская Республика - 220

Ханты-Мансийский автономный округ - 220

Алтайский край - 212

Новгородская область - 211

Тульская область - 211

Брянская область - 204

Пензенская область - 196

Краснодарский край - 193

Ярославская область - 192

Белгородская область - 190

Ивановская область - 187

Республика Бурятия - 185

Томская область - 182

Курская область - 182

Оренбургская область - 180

Республика Саха (Якутия) - 178

Астраханская область - 177

Владимирская область - 176

Орловская область - 175

Калужская область - 173

Республика Башкортостан - 170

Ямало-Ненецкий автономный округ - 167

Смоленская область - 163

Липецкая область - 163

Республика Дагестан - 161

Тамбовская область - 159

Тюменская область - 158

Новосибирская область - 152

Сахалинская область - 146

Амурская область - 138

Рязанская область - 138

Кемеровская область - 138

Республика Хакасия - 128

Чеченская Республика - 115

Курганская область - 110

Республика Чувашия - 107

Костромская область - 101

Кабардино-Балкарская Республика - 101

Республика Калмыкия - 97

Республика Ингушетия - 91

Республика Татарстан - 91

Карачаево-Черкесская Республика - 89

Республика Мордовия - 89

Республика Северная Осетия-Алания - 88

Севастополь - 86

Республика Алтай - 79

Республика Адыгея - 78

Камчатский край - 74

Республика Марий Эл - 49

Магаданская область - 42

Республика Тува - 33

Еврейская автономная область - 15

Ненецкий автономный округ - 6

Чукотский автономный округ - 1



Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 186 336 случаев коронавирусной инфекции (+0,9%), 57 555 умерших и 2 580 623 выписанных, в том числе 25 798 выписаны за последние сутки.