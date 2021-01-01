Фельдшер скорой помощи погиб под колесами автомобиля на трассе в Московской области. Бригада медиков была вызвана на место ДТП, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД. Позже выяснилось, что виновник аварии находился в алкогольном опьянении.

"Утром 1 января на трассе А-108 автомобиль "ВАЗ" врезался в машину скорой помощи, прибывшую на место по вызову на ДТП, после чего наехал на фельдшера, сотрудника ДПС и двух спасателей. Фельдшер погиб, сотрудник ДПС госпитализирован", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в ходе первой аварии автомобиль наехал на препятствие, из-за чего пострадали три человека (их зажало в машине) и были вызваны все экстренные службы.

По информации РИА "Новости", двойное ДТП произошло возле деревни Терехунь, а скорую помощь протаранил "ВАЗ-2112".

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в пьяном виде.