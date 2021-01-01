28 декабря вооруженные ножами террористы напали на сотрудников ППС в центре Грозного

ИА Грозный - Информ / YouTube Погибший во время вооруженного нападения в Грозном младший сержант полиции Магомед Джабраилов

МВД России по Чеченской Республике

Террористы "Исламского государства"* взяли на себя ответственность за нападение на сотрудников полиции в Чечне. Об этом сообщает в пятницу Reuters со ссылкой на газету Al-Naba, которая связана с ИГ*. При этом газета не приводит никаких доказательств.

28 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вооруженные ножами террористы напали на сотрудников ППС в центре Грозного. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, а другой получил ранения.

По словам Кадырова, нападавшие были застрелены силовиками. Он уточнил, что террористы являются братьями и уроженцами Ингушетии, которые работали в Чечне в пекарне.

Родственники убитых потребовали от властей Чечни предъявить доказательства, которые бы подтвердили официальную версию. Кадыров в ответ в грубой форме раскритиковал обратившихся к нему ингушей и поручил проверить их как возможных сторонников террористов.

"Они поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего. Если думают, что им такое поведение сойдет с рук, они ошибаются", - заявил Кадыров. Он назвал "ложью" информацию о том, что ингушей убили после сделанного замечания за отсутствие маски. По его словам, убитый при нападении сотрудник полиции Магомед Джабраилов "был подло заколот со спины".

Позднее ингуши отказались от своих претензий к чеченским властям.

31 декабря ИА "Грозный - Информ" опубликовало видеозапись поножовщины и стрельбы на проспекте Путина в Грозном. Запись сопровождается комментариями, из которых следует, что один из террористов напал со спины на Магомеда Джабраилова и нанес ему 12 ножевых ранений. После этого убийца ранил еще одного стража порядка и был застрелен.

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Отметим, год назад, перед самым Новым годом, похожее нападение на полицейских было совершено в Ингушетии. Тогда ИГ* тоже взяло на себя ответственность за атаку. Вечером 31 декабря двое мужчин сбили полицейского на машине возле поста ДПС в Магасе, а затем напали на сотрудников полиции с ножами. В результате один полицейский погиб, а еще трое пострадали. Позднее стало известно, что нападение совершили 18-летний Микаил Мизиев и 23-летний Ахмед Имагожев. Погибший во время нападения Мизиев был сыном директора одного из центров культурного развития Ингушетии, и вскоре в здании центра прошли обыски. Имагожев получил ранения и был доставлен в больницу.

Российские власти уже несколько последних лет рапортуют о "полном разгроме" террористов ИГ*, оплотом для которых стала Сирия. Например, президент РФ Владимир Путин говорил о победе над боевиками еще три года назад, в декабре 2017-го. "Министр обороны (Сергей Шойгу) доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов, - сказал Путин, находясь с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде. - Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов".

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов позднее добавил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГ*, а остатки боевиков разгромил в Дейр-эз-Зоре генерал Хасан Сухел. "Все бандформирования ИГ* на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена", - сказал Герасимов, которого цитировало РИА "Новости".

По его словам, "на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ*, в Сирии не существует".

К 2020 году "победная" риторика военачальников не изменилась, но и сирийские террористы никуда не делись. "Международная террористическая организация "Исламского государства"* в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию", - заявил 30 сентября министр обороны Сергей Шойгу в статье, которую опубликовала ведомственная газета "Красная Звезда".

"Главное - ИГИЛ* окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесён существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения", - подчеркнул Шойгу в годовщину начала военной операции в Сирии в 2015 году. Его слова приводил "Интерфакс".