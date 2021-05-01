В России вновь выявлено более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки (9 270)

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 270, до 4 814 558, сообщили в субботу, 1 мая, в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В России вновь выявлено более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки (9 270).

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 270, до 4 814 558, сообщили в субботу, 1 мая, в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 208, до 1 096 019.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 737 случаев заражения (максимум с 27 марта), в Московской области - 649, в Ростовской - 228, в Нижегородской - 166, в Самарской - 160.

Прироста случаев COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, наименьший темп прироста - в Республике Тыва (0,02%), Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской области и Хабаровском крае (по 0,04%).

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 267 455.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 392 против 397 днем ранее, до 110 520. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,3%, следует из данных штаба.

За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 18 374.

За сутки было зарегистрировано 34 летальных случая в Санкт-Петербурге, 23 - в Ростовской области, 22 - в Московской области, 15 - в Самарской области, по 12 - в Краснодарском крае, а также в Нижегородской и Свердловской областях.