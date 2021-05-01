Смертность в России в марте 2021 года выросла в сравнении с прошлым годом - в стране скончалось на 25,7% больше человек, чем в том же месяце 2020 года

mike_laptev / DepositPhotos Из свежих данных Росстата также следует, что с апреля 2020 года по март 2021 года включительно в стране умерли 249 702 человека в результате последствий коронавируса, причем в 166 858 случаях он стал основной причиной смерти

Софья Сандурская / АГН "Москва"

Смертность в России в марте 2021 года выросла в сравнении с прошлым годом - в стране скончалось на 25,7% больше человек, чем в том же месяце 2020 года

Как следует из опубликованных данных Росстата, "смертность выросла к марту 2020 года на 25,7% и к февралю 2021 года на 10,8%". При этом за январь-март 2021 года в России умерли 583,8 тыс. человек, тогда как в первом квартале 2020 года - 460 тысяч.

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в марте 2021 года выросла в 1,5 раза по сравнению с мартом 2020 года, составив 63 тыс. 103 человека (против 41 тыс. 719 человек годом ранее). А с начала 2021 года естественная убыль населения РФ составила 246,8 тыс. человек против 121,7 тыс. человек в январе-марте 2020 года (рост в 2 раза).

При этом количество родившихся детей не изменилось: за I квартал 2021 года - 336,9 тыс. детей, за I квартал прошлого года - 338,3 тыс.

Таким образом, масштабный демографический кризис в России на лицо.

В 2020 году убыль населения России также выросла более чем в два раза - до 688,7 тысяч человек по сравнению с 316,2 тысяч человек в 2019 году, что стало максимальным показателем за 15 лет (в 2005 году убыль населения составила 846,6 тыс. человек). Всего же по предварительным данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на полмиллиона человек (около 180 тысяч скомпенсировала миграция) и составило 146,24 миллионов человек.

Численность населения России по состоянию на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 миллионов человек, но после присоединения Крыма на начало 2015 года население выросло до 146,3 миллионов человек (без Крыма такое же количество населения было в России в 2001 году, а абсолютный минимум был достигнут в начале 2009 года - 142,7 миллионов человек).

Из свежих данных Росстата также следует, что с апреля 2020 года по март 2021 года включительно в стране умерли 249 702 человека в результате последствий коронавируса, причем в 166 858 случаях он стал основной причиной смерти. Еще 82 844 пациента, у которых был диагностирован COVID, судя по указанным в документах причинам смерти, скончались в результате иных заболеваний.

Исходя их этих цифр агентство ТАСС делает вывод, что летальность коронавируса в России составляет 8%, если учитывать все случаи, в которых он был основной причиной смерти и все случаи, когда он стал сопутствующей причиной смерти.

По данным же оперативного штаба, в марте летальность составила 4,3% (против 3,3% в феврале). Это расхождение как раз связано с тем, что штаб учитывает только те случаи, когда именно COVID указан основной причиной смерти и это удалось подтвердить.

В феврале этого года вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году смертность в стране увеличилась на 17,9%, и большую часть прироста дали летальные исходы из-за коронавируса.