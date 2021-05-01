С апреля 2020 года по март 2021 года включительно в России скончались 249 702 человека в результате последствий коронавируса, причем в 166 858 случаях он стал основной причиной смерти

АГН "Москва" / Кирилл Зыков Таким образом, количество смертей от коронавируса, которые официально публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, занижено минимум в три раза - по данным оперштаба, на 1 мая число летальных исходов из-за коронавируса в России составило всего 110 520

Фото: NIAID / flickr.com

С апреля 2020 года по март 2021 года включительно в России скончались 249 702 человека в результате последствий коронавируса, причем в 166 858 случаях он стал основной причиной смерти. Еще 82 844 пациента, у которых был диагностирован COVID, судя по указанным в документах причинам смерти, скончались в результате иных заболеваний. Таким образом, общее количество умерших в России в результате пандемии превышает 330 тысяч. Эти цифры приведены в обнародованных данных Росстата.

Таким образом, количество смертей от коронавируса, которые официально публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, занижено минимум в три раза - по данным оперштаба, на 1 мая число летальных исходов из-за коронавируса в России составило всего 110 520. Именно эта цифра фигурирует и в международной статистике.

Расхождение с данными оперативного штаба в Росстате объясняют различными методиками подсчета.

Новые данные Росстата ставят Россию минимум на третье место среди всех стан мира: США - 576 тысяч умерших, Бразилия - 403 тыс., Россия - 330 тыс. Но даже если не считать тех, кто по данным Росстата скончался от последствий коронавируса и спровоцированных заболеваний, все равно умерших 166 858 (основная причина смерти). В этом случае Россия с нынешнего 7 места поднимается на 5 место, пропустив вперед кроме США и Бразилии еще Мексику (217 тыс. смертей) и Индию (там цифра в 212 тыс. погибших также занижена в несколько раз).

Ранее специалисты-демографы, опираясь на статистику смертности в России, в том числе официальные данные Росстата, предположили, что официальная статистика смертей от COVID-19 не отражает реальность.

Росстат сообщил, что к марту 2021-го в России скончалось на 26% больше, чем годом ранее, а убыль населения выросла в два раза - до 688,7 тысяч человек по сравнению с 316,2 тысяч человек в 2019 году. Всего же по данным Росстата, население страны в 2020 году сократилось более чем на полмиллиона человек (около 180 тысяч скомпенсировала миграция) и составило 146,24 миллионов человек.

Так называемая избыточная смертность, то есть превышение числа смертей по сравнению с предыдущими годами, за 2020 год в России составила около 360 тысяч человек. По оценке Reuters, с учетом первого квартала 2021 года она превысила 400 тысяч.

Однако власти РФ утверждают, что эпидемия в стране находится под контролем. По официальным данным, уже более месяца число новых случаев инфекции не превышает 10 тысяч за сутки, хотя и не снижается ниже 7 тысяч. В Москве в последние недели отмечена тенденция к росту числа заболевших, но и тут власти не ужесточают защитные меры, которые заметно мягче, чем в большинстве стран мира.

В последние дни апреля агентство Bloomberg сообщило, что в России началась третья волна коронавируса, отметив, что оптимистичные оценки ситуации с коронавирусом, которые регулярно публикует российский оперативный штаб, привели к тому, что россияне перестали бояться вируса и неохотно делают прививки.

Официально российские власти продолжают отвергать возможность введения новых коронавирусных ограничений, но они все равно уже вводятся. Так, для сдерживания темпов роста заболеваемости, в России с 1 по 10 мая были объявлены длинные каникулы, в некоторых регионах их даже продлили еще на день. По этой же причине на все майские праздники в стране закрылись школы. Власти признают, что все эти меры предприняты с целью борьбы с распространением инфекции.