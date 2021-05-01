Рамзан Кадыров

Пресс-служба президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году задекларировал 381 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее (тогда было 147 млн рублей) и в 50 раз больше, чем в 2019 году (всего 7,58 миллионов рублей).

Как следует из декларации главы Чечни, в течение 2020 года он заработал 381 млн рублей. Источники получения такого дохода в его декларациях не указаны.

В декларации за Кадыровым числятся два земельных участка общей площадью 32 тыс. кв.м. и жилой дом площадью более 2,3 тыс. кв.м. В его пользовании также есть жилой дом площадью 300 кв. метров, где проживают его супруга и 12 детей. Судя по декларации никакого транспорта у Кадырова нет. Супруга Кадырова задекларировала доход 1,5 млн рублей, на нее оформлена квартира площадью 209,8 кв. метров.

В начале апреля интернет-издание "Проект" сообщило, что у Кадырова кроме официальной супруги Медни Кадыровой есть еще по меньшей мере две неофициальные жены, на одну из которых оформлены дорогие квартиры в Москве. Общую стоимость недвижимости авторы расследования оценили почти в 800 млн рублей, что, по их утверждениям, может говорить о значительно больших доходах главы Чечни, чем официально указанные суммы.

Говоря о доходах Кадырова, издание писало о малоприметном московском юристе Павле Кротове, на которого записан многомиллионный бизнес, предположительно связанный с Кадыровым.

Еще одним источником финансирования для Кадырова стал общественный фонд имени Ахмата Кадырова, формально созданный в благотворительных целях и в 2019 году собравший 6 млрд рублей - больше, чем любой другой благотворительный фонд в России. При этом по документам на благотворительность фонд тратит существенно меньше, чем на свое содержание. В 2019 году фонд потратил на социальную и благотворительную помощь 2,8 млрд рублей, а на "содержание аппарата управления" - более 4 млрд.

В Кремле ранее выразили мнение, что публикации СМИ о доходах чиновников не являются поводом для дополнительных проверок. Сведения антикоррупционных органов там назвали более достоверными.