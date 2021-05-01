МВД России обяжет всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет

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МВД России обяжет всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет, сообщили агентству ТАСС в пресс-центре министерства.

"Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации. Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будет подлежать замене", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя МВД, в электронном документе в защищенном виде будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце. "При этом перечень сведений об иностранном гражданине, содержащихся на электронном носителе, а также процедуры оформления и выдачи единого документа будут уточнятся в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов", - добавили в МВД. В министерстве не уточнили сроки введения этого документа, пояснив, что соответствующие нормативные акты разрабатываются.

Президент России Владимир Путин в октябре 2018 года для совершенствования миграционного законодательства утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Правительство позже соответствующим распоряжением одобрило план мероприятий по ее реализации до 2022 года. В рамках данного плана в том числе разрабатывается документ, предусматривающий реформирование миграционных режимов.