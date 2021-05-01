С 1 мая 2021 года в России вступает в силу ряд изменений в правилах и законах, которые касаются миллионов россиян. Это относится к пенсиям, доплатам, налогам, штрафам и т.д.

В мае получат первую пенсию с учетом индексации те, кто завершил трудовую деятельность в январе 2021 года. Таков порядок - на четвертый месяц. В этот платеж включат прибавку за весь предыдущий период.

Россиянам старше 80 увеличат пенсию, вернее, фиксированную ее часть. Но, соответственно, вырастет и общая сумма. Майская прибавка составит 6044 рубля.

Станут получать больше пенсионеры, в чьих семьях есть иждивенцы. Насколько вырастет надбавка, зависит от числа нетрудоспособных членов семьи. К примеру, за одного нетрудоспособного члена семьи прибавка составит 2014 рублей, за двоих - 4029.

Ветеранам Великой Отечественной к 9 Мая переведут по 10 000 рублей. Как сообщили в Пенсионном фонде, это коснется примерно 33,2 тысячи человек, принимавших непосредственное участие в войне и проживающих в России и республиках Прибалтики.

С 1 мая меняются правила купли-продажи автомобилей с пробегом. Теперь продать или приобрести подержанный транспорт можно онлайн через сайт "Госуслуги". Подписывать документы можно удаленно. Договор заверяется электронной подписью владельца автомобиля, а информация в ГИБДД поступает автоматически. Однако это новшество предусмотрено только для физических лиц. Чтобы совершить сделку, продавцу нужно загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при его наличии), подать заявление на портале госуслуг. И определиться, оставлять ли себе госномер. В течение 10 дней после сделки покупателю все равно придется лично посетить МФЦ или ГИБДД, чтобы получить новое свидетельство о регистрации и внести запись в бумажный ПТС.

Семьи с детьми с мая получат право на льготную ипотеку для строительства дома. Кредит под 6% годовых можно будет взять не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Кроме того, вступают в силу новые правила рефинансирования ипотеки с маткапиталом. Правительство их упростило - по новым правилам, детей нужно будет наделить долями только после полного погашения займа.

С 21 мая россияне смогут автоматически оформить вычет из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по расходам на покупку жилья, земли и индивидуальным инвестиционным счетам. Налоговая декларация (3-НДФЛ) и другие документы не потребуются. Достаточно заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. При этом срок камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а возврата средств на банковские реквизиты налогоплательщика - с месяца до 15 дней.

Для бизнеса и пенсионеров с 1 мая заканчивается мораторий по взысканию долгов. Отсрочку на 24 месяца предоставляли пенсионерам, если долги по кредитным договорам не превышали миллиона рублей. Их разрешили погасить до 1 июля 2022 года. Малый бизнес имел право на отсрочку в 12 месяцев, если долги до 1 августа прошлого года не превышали 15 миллионов рублей.

С 1 мая работа в удаленном режиме для людей старше 65 лет уже не обязательна, а лишь рекомендована. Решать это будут работодатели, исходя из эпидемиологической обстановки.

Кроме того, отменяются временные правила оформления больничных сотрудникам старше 65 лет, введенные с 6 апреля 2020-го. Работодателей тогда обязали отправить пожилых сотрудников на удаленку, а если это невозможно - отстранить от работы и передать в ФСС сведения для назначения пособий по нетрудоспособности. Больничные выдавали до даты отмены самоизоляции с кодом 03 "карантин". С 1 мая этого не будет.

С 1 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа, должны сдать не один, а два ПЦР-теста в течение пяти дней с интервалом не менее суток (не распространяется эта мера на россиян, вернувшихся из Абхазии и Южной Осетии). Результаты теста необходимо загрузить на сайт госуслуг. Ранее двойной ПЦР требовали лишь от тех, кто возвращался из Турции и Танзании.

С 1 мая вводится штраф за высадку детей младше 16 лет из общественного транспорта - от пяти до 30 тысяч рублей. Закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, вступил в силу 7 марта. Однако штрафа за его неисполнение не предусмотрели. В конце апреля был подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта.

Автомобилистам, которые нарушают правила при переезде через железнодорожные пути, с 1 мая придется платить 5000 рублей - это в пять раз больше, чем было ранее. Кроме того, за это нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на 3-6 месяцев.

Также с мая увеличится оплата труда летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер зависит от взносов по дополнительным тарифам, пеней и штрафов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда в предыдущем квартале от организаций, использующих труд летчиков и шахтеров. Доплаты устанавливают в индивидуальном порядке с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Приняты во внимание и средние показатели по стране. Право на льготы получат также те, кто уже не работает.

C 31 мая вводится обязательная установка ГЛОНАСС для автобусов, которые перевозят детей. Автобусы для перевозки организованных групп детей должны оснастить аппаратурой отечественной спутниковой навигации. ГЛОНАСС будет передавать данные о передвижении автобусов с детьми в Ространснадзор, что должно повысить безопасность перевозок детей.

31 мая истекает срок соглашений о сдерживании цен на сахар, заключенных в декабре Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями. Сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице. Как сообщал ранее Росстат, в прошлом году сахар подорожал на 64,54%. Причина - падение производства более чем на 20 процентов (до 5,8 миллиона тонн) из-за сокращения площадей под свеклой и неблагоприятных погодных условий. В 2021-м, по прогнозу Минсельхоза, ситуация нормализуется.