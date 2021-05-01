Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, в том числе интернет-СМИ, сообщений и материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, в том числе интернет-СМИ, сообщений и материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Для физических лиц штраф будет составлять от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - 4-5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, сообщается в документе, опубликованном 30 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Также закон вводит дополнительные условия для обеспечения прав представителей средств массовой информации при освещении ими публичных мероприятий. В частности, устанавливается обязанность по использованию журналистом, присутствующим на публичном мероприятии, ясно видимого отличительного признака представителя средства массовой информации, вид и описание которого устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

В случае использования такого знака лицом, не имеющим права на это, предусматривается штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

С 1 марта 2021 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил маркировки в СМИ информации о некоммерческих организациях, общественных объединениях и физических лицах, выполняющих функции иностранных агентов.