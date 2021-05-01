Социальная сеть TikTok начала удалять видео с критикой российских властей после того, как Кремль несколько месяцев назад обратился к китайским властям с просьбой о содействии в борьбе с распространением подобного контента в TikTok, которая принадлежит китайской корпорации ByteDance

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Социальная сеть TikTok начала удалять видео с критикой российских властей после того, как Кремль несколько месяцев назад обратился к китайским властям с просьбой о содействии в борьбе с распространением подобного контента в TikTok, которая принадлежит китайской корпорации ByteDance.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника, количество контента, критического по отношению к российским властям, в этой соцсети уже значительно снизилось.

Представитель TikTok сообщил Bloomberg, что компания не меняла политику соцсети, контент в ней могут удалить после запросов государственных органов. С января количество таких запросов увеличилось, признал он.

Именно в январе TikTok - сервис, на который пользователи загружают короткие видео - оказался в центре внимания российских властей из-за значительного числа роликов с призывами выйти на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального или же с критикой Владимира Путина. Поскольку TikTok популярен среди молодежи, официальные лица и прокремлевские комментаторы начали утверждать, что с помощью этой соцсети сторонники Навального вовлекают в свою деятельность несовершеннолетних. После январских акций протеста, однако, власти практически перестали говорить о TikTok, сообщает "Радио Свобода"*.

Кремль считает, что ему удалось эффективно справиться с проблемой, поскольку популярные пользователи TikTok осознали, что потеряют доходы в случае, если начнут критиковать Путина, и соцсеть начнет блокировать их видео, заявил собеседник Bloomberg.