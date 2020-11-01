Министр транспорта Евгений Дитрих уходит в отставку. По информации РБК, об этом может быть объявлено 4 ноября. Дитрих возглавляет ведомство с мая 2018 года.

Источник в правительстве подтвердил изданию, что отставка Евгения Дитриха действительно обсуждается.

В качестве сменщиков Дитриха называют главу Росавтодора Андрея Костюка и главу Росавиации Александра Нерадько. По словам одного из источников, ще один возможный претендент на этот пост - глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Смена министра транспорта могла состояться еще весной, но из-за сложной ситуации, вызванной коронавирусом, этот вопрос отложили, отмечает один из собеседников РБК. Авиация одна из самых пострадавших отраслей, с которой нужно что-то делать, поэтому вполне вероятно, что Нерадько и Савельев могут рассматриваться на пост министра транспорта, замечает он.