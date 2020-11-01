Фото: Телеканал Север В реке Колва в Республике Коми обнаружено трехкратное превышение допустимой концентрации нефтепродуктов, сообщает экологическая организация "Комитет спасения Печоры" со ссылкой на республиканский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Фото: Телеканал Север

В реке Колва в Республике Коми обнаружено трехкратное превышение допустимой концентрации нефтепродуктов, сообщает экологическая организация "Комитет спасения Печоры" со ссылкой на республиканский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Замеры производились на посту в себе Колва вблизи одноименного села. 17 октября нефтеразлив произошел выше по течению реки на территории Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе. Произошла разгерметизация недействующего нефтепровода "Лукойл-Коми". Через 10 дней пресс-служба нефтяной компании заявила, что разлив ликвидирован.

По официальной информации, на поверхности оказалось менее тонны нефти. Роспотребнадзор ранее сообщал, что боновые заграждения остановили ее выше села.

В связи с получением опровергающей это информации, Комитет спасения Печоры обратился в региональное Минприроды с жалобой на нарушение прав жителей на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Муниципалитет также обратился в республиканскую прокуратуру.

Нефтеразливы на законсервированных трубопроводах происходят в Коми регулярно. Эксперты Greenpeace считают, что необходимо повышать ответственность компаний, которые ведут добычу, увеличивать штрафы, исходя из оценки нанесённого природным объектам и животному миру ущерба, а также добиваться того, чтобы не было сроков продления трубопроводов.

Местные жители уже не могут пить воду и есть рыбу, и это влияет на здоровье. По неофициальным данным Greenpeace, это приводит к росту количества заболеваний дыхательных путей и онкологических заболеваний.

Ранее экологические активысты потребовали провести в регионе референдум по вопросу понуждения "Лукойла" к замене всех старых труб. Однако региональные власти инициативу заблокировали.