В городе Ковров Владимирской области местный житель взорвал гранату на Октябрьском рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами", - отмечает пресс-служба регионального управления МВД.

Как утверждает источник агентства, злоумышленник мог использовать гранату "по мотивам ревности к жене".

По данным издания "Подъем", взрыв произошел на втором этаже рынка. Пострадали трое человек, их госпитализировали. Взорвавшему гранату мужчине оторвало руку, уточняет издание.

По версии СК, 43-летний местный житель пришел к рынку для "выяснения отношений" со своей знакомой. "В ходе конфликта у мужчины произошел разрыв находящейся при нем гранаты", - отмечает СК. Ведомство возбудило уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 с атьи 30, пункт "е" части 2 статьи 105 УК).