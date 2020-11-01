В Санкт-Петербурге перепрофилируют Мариинскую больницу под стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет "Фонтанка" со ссылкой на главу комитета по здравоохранению города Дмитрия Лисовца.

"C 6 ноября планируется перевести полностью на прием больных с коронавирусом Мариинскую больницу", - написал он. На работу с COVID-19 предполагается постепенно развернуть все медучреждение.

Председатель комздрава отметил, что в выходные количество госпитализированных снижается, но на начало недели выпадает пик нагрузки. Именно этим он объясняет очереди скорых, которые в прошлый понедельник и вторник можно было наблюдать у "Ленэкспо".

Лисовец добавил, что в Санкт-Петербурге этой неделе госпитализировали на 18% больше пациентов с COVID-19, чем на предыдущей.

Нагрузку на городское здравоохранение снижают введением новых стационаров. В городе уже начали работать павильон 7 "Ленэкспо" для легких пациентов, а также Университет им. И.И. Мечникова - 178 коек для ковидных пациентов и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова - 250 коек.