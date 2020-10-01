В России почти 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Число новых случаев коронавируса в России за сутки достигло почти 9 тысяч человек: по данным федерального оперштаба, зарегистрировано еще 8945 заболевших во всех 85 регионах. Это максимальный показатель с 12 июня, отмечает Forbes.
Число смертей третий день подряд не опускается ниже 160 человек: за последние сутки отмечено 169 летальных случаев. В Москве отмечен максимальный суточный прирост инфицированных с 31 мая - 2424 человек, 827 госпитализировано.
Всего в стране выявлен 1 185 231 заболевший и 20 891 умерший. Из больниц за сутки выписано 5985 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 964 242 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 2424
Санкт-Петербург - 285
Московская область - 230
Ростовская область - 205
Нижегородская область - 186
Воронежская область - 171
Кемеровская область - 162
Свердловская область - 157
Ставропольский край - 151
Ханты-Мансийский АО - 147
Архангельская область - 141
Республика Коми - 139
Волгоградская область - 132
Ямало-Ненецкий АО - 132
Саратовская область - 127
Ульяновская область - 125
Удмуртская Республика - 118
Красноярский край - 116
Самарская область - 112
Оренбургская область - 109
Алтайский край - 98
Пензенская область - 97
Краснодарский край - 96
Мурманская область - 93
Иркутская область - 92
Республика Крым - 90
Омская область - 89
Томская область - 89
Республика Саха (Якутия) - 87
Республика Дагестан - 85
Новосибирская область - 82
Пермский край - 81
Тюменская область - 81
Забайкальский край - 80
Республика Калмыкия - 79
Хабаровский край - 79
Карачаево-Черкесская Республика - 77
Челябинская область - 76
Ленинградская область - 75
Республика Бурятия - 75
Кировская область - 72
Приморский край - 71
Белгородская область - 69
Республика Алтай - 66
Орловская область - 62
Калужская область - 61
Тверская область - 61
Калининградская область - 59
Ярославская область - 57
Ивановская область - 56
Брянская область - 54
Республика Ингушетия - 53
Курская область - 51
Новгородская область - 51
Кабардино-Балкарская Республика - 50
Вологодская область - 49
Сахалинская область - 48
Костромская область - 46
Рязанская область - 45
Тамбовская область - 45
Астраханская область - 45
Республика Карелия - 44
Республика Тыва - 44
Владимирская область - 42
Липецкая область - 42
Республика Хакасия - 42
Республика Башкортостан - 41
Республика Мордовия - 39
Магаданская область - 38
Курганская область - 36
Тульская область - 35
Амурская область - 35
Республика Адыгея - 34
Республика Северная Осетия - 34
Псковская область - 30
Республика Татарстан - 26
Чувашская Республика - 26
Камчатский край - 25
Республика Марий Эл - 24
Смоленская область - 22
Севастополь - 20
Еврейская АО - 16
Чеченская Республика - 6
Чукотский АО - 2
Ненецкий АО - 1