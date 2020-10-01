В России почти 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Число новых случаев коронавируса в России за сутки достигло почти 9 тысяч человек: по данным федерального оперштаба, зарегистрировано еще 8945 заболевших во всех 85 регионах. Это максимальный показатель с 12 июня, отмечает Forbes.

Число смертей третий день подряд не опускается ниже 160 человек: за последние сутки отмечено 169 летальных случаев. В Москве отмечен максимальный суточный прирост инфицированных с 31 мая - 2424 человек, 827 госпитализировано.

Всего в стране выявлен 1 185 231 заболевший и 20 891 умерший. Из больниц за сутки выписано 5985 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 964 242 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 2424

Санкт-Петербург - 285

Московская область - 230

Ростовская область - 205

Нижегородская область - 186

Воронежская область - 171

Кемеровская область - 162

Свердловская область - 157

Ставропольский край - 151

Ханты-Мансийский АО - 147

Архангельская область - 141

Республика Коми - 139

Волгоградская область - 132

Ямало-Ненецкий АО - 132

Саратовская область - 127

Ульяновская область - 125

Удмуртская Республика - 118

Красноярский край - 116

Самарская область - 112

Оренбургская область - 109

Алтайский край - 98

Пензенская область - 97

Краснодарский край - 96

Мурманская область - 93

Иркутская область - 92

Республика Крым - 90

Омская область - 89

Томская область - 89

Республика Саха (Якутия) - 87

Республика Дагестан - 85

Новосибирская область - 82

Пермский край - 81

Тюменская область - 81

Забайкальский край - 80

Республика Калмыкия - 79

Хабаровский край - 79

Карачаево-Черкесская Республика - 77

Челябинская область - 76

Ленинградская область - 75

Республика Бурятия - 75

Кировская область - 72

Приморский край - 71

Белгородская область - 69

Республика Алтай - 66

Орловская область - 62

Калужская область - 61

Тверская область - 61

Калининградская область - 59

Ярославская область - 57

Ивановская область - 56

Брянская область - 54

Республика Ингушетия - 53

Курская область - 51

Новгородская область - 51

Кабардино-Балкарская Республика - 50

Вологодская область - 49

Сахалинская область - 48

Костромская область - 46

Рязанская область - 45

Тамбовская область - 45

Астраханская область - 45

Республика Карелия - 44

Республика Тыва - 44

Владимирская область - 42

Липецкая область - 42

Республика Хакасия - 42

Республика Башкортостан - 41

Республика Мордовия - 39

Магаданская область - 38

Курганская область - 36

Тульская область - 35

Амурская область - 35

Республика Адыгея - 34

Республика Северная Осетия - 34

Псковская область - 30

Республика Татарстан - 26

Чувашская Республика - 26

Камчатский край - 25

Республика Марий Эл - 24

Смоленская область - 22

Севастополь - 20

Еврейская АО - 16

Чеченская Республика - 6

Чукотский АО - 2

Ненецкий АО - 1

