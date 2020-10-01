В январе в квартире в подмосковном Одинцово было обнаружено тело младенца. По данным следствия, ребенок был рожден суррогатной матерью для иностранцев и находился под присмотром няни

ГСУ СК России по г. Москве / ВКонтакте В квартире также находилось еще трое детей, "рожденных аналогичным способом"

ГСУ СК России по г. Москве / ВКонтакте

Следственный комитет РФ планирует новые задержания и аресты мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей, в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, эти мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, "так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация". Им может быть предъявлено обвинение в покупке детей, расследование уголовного дела планируется завершить к концу года.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых, подтвердил эту информацию и назвал намерения следствия незаконными и необоснованными. "В отношении одиноких мужчин, которые воспользовались ЭКО с 2014 года, СК собирается провести так называемую люстрацию, так как следствие считает, что нетрадиционная ориентация и нарушения, которые с ними связаны, являются квалифицирующими признаками", - рассказал защитник. По его словам, согласно закону, одинокие мужчины, в отличие от одиноких женщин, не могут воспользоваться услугами ЭКО.

Он также уточнил, что в ходе следствия была изъята информация о клиентах фирм "Росюрконсалтинг" и "Европейские суррогатные технологии", начиная с 2014 года. "СК стал вызвать одиноких отцов на допрос, выяснять с кем они заключали договоры и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом, пока идет следствие", - уточнил Трунов. По его словам, десяти одиноким отцам планируют предъявить обвинение в торговле детьми, а самих детей признать потерпевшими.

"Мне сказали, что есть приказ Минздрава, который прямо запрещает оказывать услуги вспомогательных репродуктивных технологий мужчинам, только парам и одиноким женщинам. Но приказ Минздрава - это еще не статья УК", - прокомментировал в Telegram-канале журналист Дмитрий Колезев. "Анонс" предстоящих арестов, которые СК обычно заранее не афиширует, он расценил как сигнал "бежать из страны".

Напомним, в январе в квартире в подмосковном Одинцово было обнаружено тело младенца. По данным следствия, ребенок был рожден суррогатной матерью для иностранцев и находился под присмотром няни. В квартире также находилось еще трое детей, "рожденных аналогичным способом".

"Дети проживали там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж", - сообщали в областном СК. Позднее по данному факту было возбуждено дело о торговле людьми, фигурантами которого стали четверо врачей. Тарасу Ашиткову, Лилии Панаиоти, Юлиане Ивановой и Валентине Чернышовой предъявлено обвинение в торговле людьми, "повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы" (ст. 127.1 УК РФ). Им грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, Следственный комитет РФ попросил арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей. Один из фигурантов дела Владислав Мельников является генеральным директором Европейского центра суррогатного материнства.

Аналогичное уголовное дело было заведено в конце июня. Тогда в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Китая.

Найденные младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными для родителей - граждан Китая. В квартире обнаружили документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве. В полиции подтвердили информацию, что пятеро детей рождены от суррогатных матерей.