Глава правозащитного движения "Агора" Павел Чиков подал документы в качестве кандидата на должность судьи Европейского суда по правам человека. Как он сообщил в своем Telegram-канале, соответствующую вакансию открыло Министерство юстиции России.

Как пояснил Чиков, полномочия нынешнего судьи Дмитрия Дедова истекают 1 января 2022 года. Судья от страны занимает пост на один 9-летний срок. Таким образом, до 10 мая следующего года Россия должна предложить трех кандидатов в судьи Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Россия уже четырежды проходила этот процесс - в 1996, 1998, 2004 и 2012 годах. Интересно, что ни разу процедура отбора кандидатов не была прозрачной, всегда кандидаты отбирались кулуарно. Каждый раз это были люди из дипломатических, судейских либо академических кругов. Ни одного адвоката, ни одного практикующего юриста, тем более ни одного правозащитника среди кандидатов не было", - отмечает Чиков.

Правозащитник напомнил, что в 2012 году правозащитный адвокат Каринна Москаленко судилась с Минюстом из-за того, что не успела подать документы в силу скрытости процесса отбора. "Исход того процесса был предопределен, но спустя 9 лет российские власти сделали выводы - 23 сентября Министерство юстиции РФ опубликовало официальное извещение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи ЕСПЧ", - пишет Чиков. Сроки подачи документов установлены до 5 октября.