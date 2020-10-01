Кремль не признает Алексея Навального реальным конкурентом президента России Владимира Путина в политике

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков присоединился к мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Навальный "работает с западными спецслужбами" и властями, действуя в их интересах

Пресс-служба Президента России

Кремль не признает Алексея Навального реальным конкурентом президента России Владимира Путина в политике и считает обвинения оппозиционера в адрес главы государства попыткой "претендовать на некое участие в политической борьбе".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков присоединился к мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Навальный "работает с западными спецслужбами" и властями, действуя в их интересах, но внес поправку.

"Ну, скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки", - заявил Песков журналистам (цитата по "Медузе").

Он добавил, что оппозиционеру "не первый раз дают разные инструкции". "Действительно, есть информация о том, что вот эти инструкторы с ним трудятся в эти дни. Просачивалась даже какая-то информация в интернет, она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают. Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать", - сказал Песков.

Слова Навального о том, что за его отравлением стоит лично Путин, пресс-секретарь назвал "абсолютно безосновательными и недопустимыми", добавив, что в Кремле считают "абсолютно оскорбительными" и неприемлемыми ряд высказываний оппозиционера в интервью Der Spiegel.

По словам Пескова, "такая риторика, которая граничит с оскорблениями, это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства". Однако конкурентами российского президента по политической борьбе "являются совсем другие люди и другие силы - и они не квази-, не маргинальная, а настоящая оппозиция". Конкретных примеров Песков не привел.

Он отметил, что РФ хочет расследовать "случай с берлинским пациентом" и установить причины произошедшего, но для этого нужно получить "информацию тех, кто нашел следы отравления в анализах". Песков снова повторил, что жизнь "этого пациента" спасли именно в России, и заявил, что "никакого геройства" в намерении Навального вернуться в Россию нет.

Сам оппозиционер, говоря о планах возвращения, отметил, что не хочет быть "лидером оппозиции в эмиграции". "Мое невозвращение означало бы, что Путин добился своей цели. А моя задача сейчас - остаться парнем, который не испугался. И я не испугался! Если мои руки и дрожат, то не от страха, а от этой штуки [отравления "Новичком"]. И я ни в коем случае не сделаю Путину такого подарка, чтобы не вернуться в Россию".

Песков не подтвердил заявление спикера Госдумы о том, что Путин "спас жизнь" Навальному. "Нет, я не могу это подтвердить. Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи", - сказал он, и, как заметила "Медуза", это был второй раз, когда пресс-секретарь президента публично назвал фамилию оппозиционера.

Отказав Навальному в статусе оппонента Путина, Песков заключил, что Кремль больше не желает "участвовать в какой-либо дискуссии" и в дальнейшем не будет "делать какие-то комментарии и заявления на этот счет". Он отказался отвечать на последовавший за этим вопрос о том, безопасно ли Навальному возвращаться в Россию, если с ним якобы работает ЦРУ.