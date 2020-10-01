ВСЕ ФОТО Голосование по поправкам к Конституции обошлось в 14,6 млрд рублей - дороже, чем президентские выборы

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что бюджет голосования будет сопоставим с президентской кампанией, на которую потратили 14,3 млрд. В итоге траты оказались даже выше

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Эти траты оказались на 1,2 млрд больше, чем в ходе президентской кампании (11,6 млрд), но явно не соответствовали резко возросшему объему работы, который вызвал жалобы на заниженную оплату во многих регионах

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

На голосование по поправкам к Конституции было израсходовано 14,6 млрд рублей, следует из финансового отчета Центризбиркома России, утвержденного 28 сентября. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что бюджет голосования будет сопоставим с президентской кампанией, на которую потратили 14,3 млрд. В итоге траты оказались даже выше.

При этом структура расходов на плебисцит изменилась, пишут "Открытые медиа". Как следует из финансового отчета, 92% всех расходов - 12,8 млрд рублей - пошли на оплату труда членов избирательных комиссий.

Эти траты оказались на 1,2 млрд больше, чем в ходе президентской кампании (11,6 млрд), но явно не соответствовали резко возросшему объему работы, который вызвал жалобы на заниженную оплату во многих регионах. На премии пошло 322 млн рублей против 335 млн на президентских выборах.

Из-за нехватки средств на оплату труда избиркомы экономили на других статьях. Больше всего урезали командировочные - их объем сократился с 50 до 9 млн рублей. Также вдвое сократились расходы на информирование: если в 2018 году на него потратили 695,8 млн рублей, или 5,1% от расходов избирательных комиссий, то на информирование о поправках к Конституции - 326 млн (2,5%). В общей сложности организаторы выборов смогли сэкономить 262,8 млн рублей - в основном за счет транспортных расходов и на мероприятиях по информированию, если их брали на себя местные власти. Эти деньги будут возвращены в бюджет.

Сопредседатель общественного движения "Голос" Станислав Андрейчук полагает, что члены избиркомов должны были получить примерно в 7 раз больше денег, учитывая объем проделанной работы. Затраты же на информирование просто переложили на местную администрацию, которая занялась агитацией и приводом людей на голосование.