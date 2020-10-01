Бизнесмены массово вкладывают деньги в избирательные фонды прокремлевских кандидатов в губернаторы, а после того, как те становятся главами регионов, получают крупные госконтракты и даже государственные должности

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина Игорь Кобзев

Правительство Иркутской области

Бизнесмены массово вкладывают деньги в избирательные фонды прокремлевских кандидатов в губернаторы, а после того, как те становятся главами регионов, получают крупные госконтракты и даже государственные должности. Об этом говорится в совместном расследовании порталов "Важные истории", "7x7" и "Тайга.инфо".

Официально госслужащие не могут получать плату от предпринимателей и отстаивать их интересы или давать им преференции, так как в этом могут заподозрить проявления коррупции. Однако к взносам в избирательные фонды это не относится, что дает лоббистам своего рода лазейку.

Так, избирательную кампанию кандидата в губернаторы Иркутской области Игоря Кобзева, который в итоге победил на выборах, поддержали предприятия лесоперерабатывающей промышленности из Братска. Крупнейшие из них - "Ангара Плюс" и "Деком" - пожертвовали Кобзеву 15 миллионов рублей.

Эти предприятия уже несколько лет пытаются попасть в программу реализации приоритетных инвестиционных проектов (ПИП), претендуя на собственные участки леса для вырубки. Участники этой программы могут получить налоговые льготы и участок в аренду на 49 лет по сниженной в два раза арендной ставке, причем такие договоры аренды заключаются без проведения торгов. Если ранее заявку "Декома" не одобрил Минпромторг, а "Ангаре Плюс" отказало областное министерство лесного комплекса, то в этом году суды встали на сторону компаний и обязали ведомства включить их в перечень.

Еще 12 миллионов рублей Кобзеву дали компании "Ангри", "Экспортлес" и "Капель", связанные с местным депутатом Законодательного собрания Евгением Бакуровым. Бакуров является владельцем крупного лесозаговительного бизнеса и учредителем "Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области", куда входят в основном только его компании. Вместе с директорами "Декома" и "Ангары Плюс" Бакуров состоит в координационном совете по развитию лесопромышленного комплекса области.

При этом две его компании "Братсквуд" и "Вертикаль-Б" фигурируют в уголовном деле о незаконной вырубке леса в Падунском лесничестве, но также хотят попасть в программу реализации приоритетных инвестиционных проектов. В марте 2020 года арбитражный суд обязал Минпромторг включить "Ангри" в программу реализации ПИПов. Сам Кобзев и лесоперерабатывающие предприятия, поддержавшие его избирательную кампанию, не стали обсуждать вопрос, видят ли они в сложившейся ситуации конфликт интересов.

Главные рыбопромышленные предприятия региона пожертвовали значительные суммы в избирательный фонд Владимира Солодова, победившего на выборах губернатора Камчатского края. По данным Камчатского ЦИКа, шесть рыбопромышленных компаний перечислили ему по 2,5 миллиона рублей. Среди них - предприятия "Устькамчатрыба" и "Океанрыбфлот". Ими владеют сенаторы Борис Невзоров и Валерий Пономарев, которые представляют Камчатку в Совете Федерации с 2011 года. Сенаторские полномочия Невзорова истекали в 2020 году, но после губернаторских выборов Солодов решил продлить его полномочия.

Еще по 2,5 млн рублей Солодову перечислили другие рыбопромышленные предприятия: "Озерновский рыбоконсервный завод N55", "Северо-Курильская база сейнерного флота", "Тымлатский рыбокомбинат" и Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина. По данным журналистов, это решение может быть связано с тем, что кандидат высказывался за сохранение "исторического принципа" распределения квот на вылов рыбы и морепродуктов. Этот принцип означает, что разрешение на вылов водных биоресурсов получают те компании, которые раньше работали на этой территории.

Такая система выгодна предприятиям, которые давно работают на этом рынке, тогда как переход к аукционному принципу, на котором настаивает в том числе Федеральная антимонопольная служба, грозит глобальным переделом рынка и банкротством крупных компаний. Представители отрасли прямо говорят о том, что поддерживают Солодова во многом благодаря его высказываниям за сохранение исторического распределения квот.

Помимо рыбопромышленников, Солодова поддержали компании, которые занимаются дорожным строительством. Одна из них, "Камгенстрой", летом пополнила избирательный фонд Солодова на 1,8 миллиона рублей и уже в сентябре получила крупнейший госконтракт в своей истории. Контракт на 110 миллионов рублей касается ремонта 10 километров автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавляет регион с 2015 года и на этих выборах получил пожертвования в избирательный фонд от тридцати компаний - причем некоторые из них перечисляли средства по несколько раз. Практически все они занимаются строительством или эксплуатацией автомобильных дорог.

В 2017 году пензенская антимонопольная служба заподозрила несколько компаний в картельном сговоре с целью заключения контрактов на ремонт дорог по максимальной цене. Проект начался в Пензенской области в 2017 году и продлится до 2025-го, курирует его лично губернатор Белозерцев. Среди этих компаний были компания "Пензадорстрой", пожертвовавшая в фонд Белозерцева 1,5 миллиона рублей, а также связанные друг с другом ОДСК "Поволжье" и "ДСУ-1". Суд обязал компанию "Пензадорстрой" выплатить штраф в 12869940 рублей, но компания по-прежнему получает госконтракты на ремонт дорог.

Что же касается остальных жертвователей Белозерцева, то сразу после пожертвований в избирательный фонд губернатора они получили множество госконтрактов на внушительные суммы. Юрист "Трансперенси Интернешнл - Россия" Григорий Машанов полагает, что эта ситуация выглядит подозрительно, в администрации Белозерцева ситуацию не прокомментировали.