Согласно результатам исследования Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 46% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 45 лет не хотят заводить детей.

"В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодежь от 18 до 24 лет - самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей", - говорится в исследовании НАФИ.

Свое нежелание заводить детей россияне объясняют сложным финансовым положением (24%), отсутствием партнера (15%), плохими жилищными условиями (12%). Женщины также объяснили подобное решение проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности.

Авторы исследования подчеркивают, что средний размер дополнительной суммы к ежемесячному доходу, которая помогла бы россиянам решиться на рождение ребенка, - 58 тыс. рублей. При этом жителям крупных городов нужно в 1,5 раза больше средств, чем жителям сел (73 тысяч рублей против 48 тысяч рублей), а молодежи - значительно меньше, чем людям среднего возраста (36,5 тысяч против 67 тысячи рублей).

"Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка", - прокомментировала результаты замдиректора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Опрос НАФИ проводился в конце августа - начале сентября 2020 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.