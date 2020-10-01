Осужденный на 8 лет колонии актер Михаил Ефремов выплатил назначенную судьей компенсацию морального вреда старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом, 1 октября сообщили в Пресненском районном суде столицы, пишет "МБХ медиа".

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осуждённым был возмещён моральный вред потерпевшему Захарову В.С. в размере 800 000 рублей", - отметили в пресс-службе.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, суд также постановил выплатить сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей. Захаров просил 6 млн, суд снизил сумму. Другие потерпевшие - супруга, второй сын и брат - просили рубль, разделить его планировали солидарно.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Во время аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день пострадавший водитель грузовика, в который врезалась машина актера, умер в больницеВ СИЗО Ефремов признал вину и сказал, что раскаивается. Во время суда он заявил, что ничего не помнит. Обвинение просило для Ефремова 11 лет колонии.

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