Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав ФСИН просит из бюджета 3 млрд рублей на борьбу с тюремными колл-центрами и еще 25 млрд на цифровизацию колоний и СИЗО

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза России намерено запросить из бюджета 3 млрд рублей на ликвидацию фальшивых банковских колл-центров, ведущих свою деятельность из мест лишения свободы. От подобного телефонного мошенничества страдают клиенты крупнейших российских банков.

Эту сумму хотят потратить на установку техники, способной ситуативно генерировать помехи сотовой связи, сообщает "Коммерсант". Партнером ФСИН в этом деле и техническим исполнителем станет госкорпорация "Ростех".

Однако, как отмечают эксперты, реакция ФСИН на работу подпольных кол-центров в тюрьмах и колониях может оказаться запоздалой, так как по данным компаний в сфере информбезопасности, эти колл-центры уже перебазировались "на волю". По данным Group-IB, ситуация в этой сфере изменилась - большинство колл-центров не только "ушли" из мест заключений, но даже перебазировались за границу. А в этом случае для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие на государственном уровне.

Отметим, что накануне сообщалось, что ФСИН просит выделить еще 25 млрд рублей, которые необходимы для цифровизации колоний и изоляторов. Эти средства должны пойти на создание системы распознавания лиц, цифровизацию труда заключенных, платформы-аналога "госуслуг" для обращений граждан и единой информационной системы для ФСИН. Единственным поставщиком тюремной цифровизации также может стать "Ростех".

Госкорпорация планирует провести цифровизацию 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. Чуть менее половины выделенных средств - 10,2 млрд рублей - потратят на программу "Цифровизация процессов соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных". Также компания намерена заняться цифровизацией труда заключенных. На это потребуется 3,66 млрд рублей. Таким образом власти хотят привлечь к труду до 59% содержащихся под стражей. Сейчас работают около 53% заключенных.

Кроме того, ФСИН намерена перейти на отечественный софт. Сейчас им оснащено только 37% компьютеров службы. На этот процесс потребуется 3,2 млрд рублей.