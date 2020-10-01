В Камчатском крае объявили о создании "министерства счастья"

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Об этом заявил губернатор края Владимир Солодов

Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

На Камчатке создадут "министерство счастья", оно же министерство социального благополучия и семейной политики. Об этом заявил губернатор края Владимир Солодов, слова которого приводятся на сайте региона.

"Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название - министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных", - объяснил Солодов.

По его словам, власти по-прежнему будут заниматься людьми в сложной ситуации. "Но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными", - отметил губернатор.

30 сентября Солодов запустил реформу органов исполнительной власти: в Камчатском крае укрупнят пять министерств, шесть органов упразднят, пять переименуют, а два агентства станут министерствами, пишет РБК.

В феврале 2018 года создать министерство счастья предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, но эта идея, по ее словам, не прижилась. После этого она выступила за создание в стране должности министра одиночества по примеру Великобритании для поддержки пожилых.

В 2016 году должность министра счастья появилась в Объединенных Арабских Эмиратах, ее по совместительству занимает руководитель канцелярии премьер-министра ОАЭ Охуд Аль-Руми. В рейтинге счастливых стран World Happiness Report в 2020 году ОАЭ заняли 21-е место. Россия же опустилась в нем на пять строчек и заняла 73-е место. На первом месте в третий раз подряд оказалась Финляндия, в топ-5 также вошли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия.

Глобальный опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International по итогам 2019 года показал, что россияне оказались менее счастливыми, чем жители Земли в среднем. Индекс счастья Gallup в России в 2019 году вернулся на уровень до 2014 года, тогда как аномальный рост имел место после присоединения Крыма. Снижение началось уже в 2015 году и резко ускорилось в 2018-2019 годах. Тот факт, что во всем мире в 2013-2019 годах индекс счастья вырос, а в России - нет, объясняется существенным ростом доходов респондентов в подавляющем большинстве других стран, в то время как в России доходы за этот период не выросли.