ФСБ совместно с Главным управлением уголовного розыска МВД России задержала двух участников преступной группы, укравших из Успенского собора Иверского монастыря на Валдае подаренную президентом России Владимиром Путиным икону Иверской Божьей матери XVII-XVIII веков и золотые изделия

МВД МЕДИА / Youtube.com В ходе обысков похищенная икона и часть золотых изделий изъяты и в ближайшее время будут возвращены в монастырь

МВД МЕДИА / Youtube.com

ФСБ совместно с Главным управлением уголовного розыска МВД России задержала двух участников преступной группы, укравших из Успенского собора Иверского монастыря на Валдае подаренную президентом России Владимиром Путиным икону Иверской Божьей матери XVII-XVIII веков и золотые изделия.

В ходе обысков похищенная икона и часть золотых изделий изъяты и в ближайшее время будут возвращены в монастырь, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Церковные ценности, в числе которых также был напрестольный крест, были завернуты в ткань и спрятаны в гараже одного из фигурантов. Устанавливаются другие члены ОПГ, причастные к преступлению.

Двое подозреваемых задержаны по адресам их проживания в городе Волхове Ленинградской области. Один из них ранее судим за совершение тяжких преступлений. У задержанных изъяты транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

По данным МВД, в ночь на 1 сентября преступники подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию Иверского монастыря. Разбив окно, они забрались в храм и похитили напрестольный крест, золотые изделия и икону в серебряном окладе, которую Путин подарил обители в 2001 году.

Портал 47news писал, что воры также вскрыли ювелирную лавку и похитили пять лотков, в которых хранилось около трех сотен украшений -цепочек, колец, крестиков и подвесок. Возбуждено уголовное дело по статьям 158 УК РФ ("Кража") и 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность").

В 2013 году Кремлю пришлось развенчивать слухи о том, что президент РФ якобы венчался с Иверском монастыре с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал эту информацию вымыслами, "которые бесполезно опровергать", и отметил, что во время "венчания" Путин находился в Сочи.