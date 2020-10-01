Объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным длинные школьные каникулы, а также его рекомендации работодателям отправить сотрудников на удаленную работу, вызвали всплеск спроса на туристические поездки в начале октября

yurchello_108 / DepositPhotos Так, резко вырос спрос на отдых в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму

Sivenkov / DepositPhotos

Объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным длинные школьные каникулы, а также его рекомендации работодателям отправить сотрудников на удаленную работу, вызвали всплеск спроса на туристические поездки в начале октября.

По указу столичного градоначальника, для школьников установлены каникулы с 5 по 18 октября включительно. На этот же период приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций. Кроме того, мэр рекомендовал пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома, чтобы избегать лишних контактов, а работодателям - переводить сотрудников на дистанционную работу. И многие сотрудники предприятий, отправленные на удаленку, тоже решили поработать онлайн с курортов.

В связи с этим за последние несколько дней туроператоры наблюдают резкий рост количества запросов на отдых.

"Мы пока не можем сказать, какой объем продаж на эти две недели, но люди активно звонят и спрашивают о вариантах отдыха. Операторы предполагают, что на начало октября действительно придется всплеск спроса, связанный именно с длинными каникулами", - рассказала РИА "Новости" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Так, резко вырос спрос на отдых в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Турецкая Анталья тоже вошла в десятку самых востребованных маршрутов, однако она уступает не только южным российским направлениям, но и Алтаю, Казани, Калининградской области.

По мнению туроператоров, россияне отдают предпочтение отечественным локациям так как в условиях повышенной опасности заражения COVID-19 им спокойнее путешествовать по своей стране, чем за границей. "Люди просто хотят захватить еще немного солнца, так как многим из них летом так и не удалось отдохнуть", - считает представитель АТОР.

В компании "Интурист" в свою очередь заметили, что рост продаж на период московских школьных каникул в начале октября наблюдается ежегодно. "Даты каникул известны заранее, и многие родители планируют свой отпуск именно на эти дни. В связи с продлением каникул до 2-х недель вырос спрос и на вторую неделю каникул", - сообщили в пресс-службе туроператора. В "Интуристе" уточнили, что в топе спроса - турецкие морские курорты Анталья и Даламан, а также отечественные Сочи и Крым.

Сочинский курорт "Роза Хутор" также сообщил о всплеске бронирований. "В связи с продлением школьных осенних каникул число броней выросло в 2,5-3 раза. Мы ожидаем увеличения числа семейных гостей с детьми, которые готовы использовать возможность совместить обучение в дистанционном формате с отдыхом на курорте. Сейчас в горах очень комфортно", - рассказали "Интерфакс" в пресс-службе курорта.

Заметили рост бронирований на даты каникул и в туристическом сервисе Туту.ру. "Доля школьников, которые полетят куда-либо в эти даты, выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Самые востребованные направления - Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Также в пятерку вошли Калининград и Санкт-Петербург", - сообщили там.

В сервисе также отметили, что средний чек за авиабилеты по этим направлениям упал по сравнению с прошлым годом. Так, билеты в Сочи стали стоить на 17% дешевле (7,4 тыс. за билет туда-обратно вместо 8,9 тыс.), а в Петербург - на 39% (3,3 тыс. вместо 5,4 тыс.).