Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости возбуждения уголовного дела для расследования случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс", - цитирует Москалькову агентство "Интерфакс".

Она ожидает, что "Германия предоставит нам заключение экспертов, может, сам Навальный даст пояснение по этому вопросу".

20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором политик возвращался в Москву из Томска. Через два дня его перевезли в Германию в клинику Charite, где он находился в глубокой коме, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. 10 сентября политик полностью вышел из комы, а 14 сентября его отключили от аппарата ИВЛ.

Правительство Германии сообщило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Военная лаборатория ФРГ нашла в образцах кожи, крови и мочи Навального следы отравляющего вещества из этой группы. К такому же выводу пришли лаборатории Франции и Швеции.

С самого дня покушения на Навального Россия и страны Запада обмениваются обвинениями в непредоставлении информации по этой ситуации. В ЕС сообщают, что имеют доказательства отравления оппозиционера, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Страны Евросоюза, США и Великобритания обсуждают вопрос о введении в отношении России новых санкций.

В свою очередь в Москве заявляют, что Германия не передает России данные по ситуации с Навальным. Якобы отсутствие ответов на запросы является причиной невозбуждения уголовного дела по факту произошедшего с оппозиционером.

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.