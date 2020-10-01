Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась с письмом к генеральному прокурору Игорю Краснову из-за появившейся накануне информации о планах Следственного комитета арестовать одиноких отцов, которые прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помощи суррогатных матерей.

Существующий правовой пробел, по ее словам, и приводит к угрозам отобрать детей и отправить их в детские дома на основании якобы нетрадиционной сексуальной ориентации одиноких отцов, "которая не является основанием в ограничении прав, да к тому же недоказуема", пишет РБК.

Накануне ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми планирует задержания мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей. Источник агентства говорил, что эти мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, "так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация" и им может быть предъявлено обвинение в покупке детей.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых, подтвердил эту информацию. Официального подтверждения эта информация не получила. По его словам, десяти одиноким отцам планируют предъявить обвинение в торговле детьми, а самих детей признать потерпевшими.

"Мне сказали, что есть приказ Минздрава, который прямо запрещает оказывать услуги вспомогательных репродуктивных технологий мужчинам, только парам и одиноким женщинам. Но приказ Минздрава - это еще не статья УК", - прокомментировал в Telegram-канале журналист Дмитрий Колезев. "Анонс" предстоящих арестов, которые СК обычно заранее не афиширует, он расценил как сигнал "бежать из страны".

Пушкина назвала подобные действия неконституционными. По ее словам, утверждения, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией не могут быть донорами противоречат 19-й статье Конституции, где говорится о равных правах для мужчин и женщин.

Депутат попросила генпрокурора неравнодушно отнестись к этой истории и проверить сообщения о задержаниях и арестах. Как объяснила РБК Пушкина, она направила депутатский запрос в Генпрокуратуру, чтобы не допустить изъятия детей и помещения их в интернаты. "Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг - защитить их от бесправия и мракобесия", - считает она.

Оксана Пушкина напомнила, что согласно действующему приказу министерства здравоохранения донорами при оплодотворении может быть только семейная пара и одинокая женщина, а мужчина нет. "Казалось бы, должен быть отдельный закон, который полностью соответствует Конституции. В недрах Госдумы существует целый Комитет по охране здоровья, в недрах которого лежит законопроект, призванный регулировать проведение ЭКО. Лежит без движения, что неудивительно, учитывая влияние, которое сегодня имеет РПЦ", - сказала Пушкина.