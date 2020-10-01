В Калмыкии пастух получит вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в поимке шести заключенных, сбежавших неделю назад из колонии в Дагестане

08.мвд.рф Ранее глава Дагестана Владимир Васильев сообщал, что необходимая сумма уже выделена из бюджета республики

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В Калмыкии пастух получит вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в поимке шести заключенных, сбежавших неделю назад из колонии в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона. Ранее глава Дагестана Владимир Васильев сообщал, что необходимая сумма уже выделена из бюджета республики.

Как рассказал собеседник "Известий", бежавшие заключенные встретили местного пастуха, когда шли по железной дороге, и попросили подвезти их до населенного пункта. "Он то ли на тракторе был, то ли на телеге", - сообщил источник. По данным источника РЕН ТВ, беглые заключенные предложили пастуху деньги за помощь.

Местный житель опознал разыскиваемых, помог мужчинам добраться до нужного места и сообщил о встрече правоохранителям. Сотрудники МВД Калмыкии и Росгвардии задержали заключенных в степи около поселка Улан-Хол Лаганского района.

Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии N2 в ночь на 23 сентября с помощью подкопа. Cреди беглецов были один уроженец Таджикистана и пятеро уроженцев Дагестана, четверо сидели за преступления, связанные с наркотиками, а двое были осуждены за убийства. В связи с побегом Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело о халатности.