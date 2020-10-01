Михаил Птицын официально назначен главой Мосгорсуда, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации, постановляю назначить на 6-летний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу с 24 октября 2020 года.

22 сентября сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку Ольги Егоровой с должности председателя Мосгорсуда. Она возглавляла столичные суды с 2000 года.

Кандидатуру Михаила Птицына одобрил ранее Верховный суд России. Он был единственным, кто подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы Мосгорсуда. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей трижды объявляла конкурс, и два раза он продлевался из-за отсутствия заявок. Эксперты называли это признаком того, что должность главы Мосгорсуда политическая.

В ВС Птицына характеризовали как "квалифицированного судью и грамотного руководителя, обладающего хорошими организаторскими и аналитическими способностями, обеспечивающего надлежащее качество и оперативность отправления правосудия", отметив, что именно ростовские военные судьи первыми начали слушать дела о преступлениях террористической направленности.