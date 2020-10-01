Ксения Миронова (на фото - в красном платье) на олашении в Лефортовском районном суде Москвы постановления о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о госизмене, 2 сентября 2020 года

АГН "Москва" Иван Сафронов, 2 сентября 2020 года

Мосгорсуд / ВКонтакте

Невеста экс-журналиста "Ведомостей" и "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного по ст. 275 УК РФ (Государственная измена), сообщила, что силовики прослушивают ее телефонные разговоры и читают ее личную переписку.

"Я понимаю, что, когда меня просят поучаствовать в каких-то расследованиях, я не могу гарантировать источникам полной конфиденциальности, потому что ФСБ использует незаконные методы слежки, мою личную переписку читают, я это знаю. ...Я не могу гарантировать своим источникам полной конфиденциальности. А для меня это тоже важно", - рассказал Ксения Миронова в интервью "МБХ медиа".

"У меня очень много молодых друзей уехало из страны, даже тех, кто не особо интересовался политикой. Мы обсуждали это с Ваней. И мы для себя давно приняли решение, что не хотели бы уезжать из России. Мы видим проблемы, мы понимаем, что очень сложно здесь работать журналистом. Но мы никогда не рассматривали такой вариант. Для Вани патриотизм - это не пить водку под "Любэ", это работать на благо своей страны. Если это журналистика, то рассказывать о каких-то проблемах, стараться, чтобы они были исправлены. Жить в уважении к своей семье - это для него патриотизм, детей воспитывать в любви и уважении... Во многом этому у него научилась - патриотизму в лучшем смысле этого слова", - говорит Миронова.

"Многие люди просто реально не понимают, что это может их коснуться напрямую... Статья о госизмене может коснуться любого экскурсовода, который что-то рассказал зарубежным гостям, может коснуться и любую домохозяйку, как это коснулось Светлану Давыдову. Я не живу в каком-то иллюзорном мире, прекрасно понимаю, что люди не дожидаются своих партнеров, и расстаются после того, как дождались. Но как можно бросить близкого человека в такой ситуации, мне тоже не понятно", - отметила невеста Сафронова.

Иван Сафронов был арестован 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, бывший журналист, работавший в последнее время советником главы "Роскосмоса", сотрудничал со спецслужбами Чехии и предоставил им в 2017 году данные о поставках оружия из России в страны Африки и информацию о деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке. Сам журналист не признает обвинения и отказывается идти на сделку со следствием. Кроме того, Сафронов отказывается от дачи показаний, ведь следствие до сих пор не сообщило подробности того, в чем конкретно его обвиняют.

Ранее у ФСБ были претензии к публикации Сафронова о поставках истребителей Су-35 в Египет, сообщали его знакомые. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в связи с этим материалом подавала к "Коммерсанту" иск о разглашении гостайны. Сафронов связывает свое преследование с журналистской деятельностью, сообщал его адвокат Иван Павлов. По словам юриста, следователи уже просили Сафронова раскрыть имена своих источников.