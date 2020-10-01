Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 октября, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о ситуации с коронавирусом в столице и высказал уверенность, что пандемия пройдет через несколько месяцев.

По его словам, риск роста заболевания в российской столице сохраняется, он велик. "Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к трем тысячам в сутки", - сказал московский мэр, отметив, что власти не намерены "микшировать или затирать" ситуацию с коронавирусом в городе.

"У нас растет количество госпитализированных, количество тяжелых больных, количество больных на ИВЛ. Все эти показатели растут. Сегодня количество людей, которых мы ежедневно госпитализируем, приблизилось к тысяче человек. Это в два раза больше, чем мы госпитализировали еще две недели назад. Поэтому ситуация сложная, и упрощать ее не нужно", - подчеркнул мэр столицы.

Однако, несмотря на увеличение количества заболевших, "второй волны" коронавируса в мегаполисе нет, уверен градоначальник. "Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели", - дал определение Собянин понятию "вторая волна".

Поэтому вводить какие-то новые ограничения по коронавирусу в Москве не планируют. Закрывать в Москве бытовые предприятия и учреждения культуры, как это было весной, пока не будут. Впрочем, все зависит от самих москвичей, от их поведения, сказал Собянин. "Пока мы никаких таких мер не вводим, в этом нет необходимости. Все будет зависеть от того, как мы с вами сами будем вести", - сказал он в эфире "России 24".

По его словам, если москвичи будут соблюдать предписания санитарных врачей, перейдут на дистанционную работу, будут соблюдать требования безопасности в трудовых коллективах, на предприятиях и в торговле, то "дай Бог этого не понадобится".

Для контроля соблюдения горожанами и гостями столицы масочно-перчаточного режима в Москве начали проводить рейды в магазинах. "Мы с сегодняшнего дня начали проводить рейды не только по тому, как соблюдают магазины, торговые центры соответствующие требования Роспотребнадзора, но и как соблюдают сами граждане. Бывают ситуации, когда человек зашел в магазин, убрал маску, перчатки, и ему ничего сделать не могут. Так тоже не должно быть. Взаимная ответственность должна быть", - сказал Собянин.

Он сообщил, что в последнее время в Москве за несоблюдение санитарных требований уже было закрыто около 150 магазинов. "Это очень много. Давление идет сильное со стороны контролирующих органов, но и граждане должны заботится о том, чтобы не заболеть и не передать заразу", - сказал мэр и напомнил, что контролирующие органы усилили контроль за соблюдением санитарных правил во всех отраслях - строительстве, промышленности, торговле, культуре.

"Мы активизировали рейды не только в торговле, но и в театрах, кинотеатрах, чтобы там наводить порядок. И предупредили всех руководителей соответствующих учреждений и организаций, что, если этого не будет, они просто будут закрыты. Сегодня дисциплина стала намного лучше", - добавил мэр Москвы.

Собянин также рекомендовал детям в ближайшие пару недель не посещать никакие кружки и спортивные секции, так как по распоряжению мэра на время школьных каникул, которые в этом году продляться с 5 по 18 октября, приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций. "С 5 числа одновременно со школами на две недели также прерываются занятия и в дополнительном образовании, и спортивном, и музыкальном, и домах детского творчества, везде. Поэтому этой ситуации не должно быть, на две недели надо посидеть дома, стараться не посещать никакие кружки или спортивные занятия", - сказал Собянин в эфире "Россия 24".

Что касается вакцинации москвичей и появления вакцины от коронавируса, то мэр выразил надежду, что первые крупные партии вакцины будут произведены в ноябре-декабре, а в январе уже ожидаются миллионные поставки. Мэр также дал рекомендации москвичам по вакцинации. По его словам, переболевшим коронавирусом нет смысла прививаться от него в первых рядах, так как у многих выработались антитела, однако в будущем, когда вакцинация станет массовой, - это не помешает.

"COVID и пневмония - это не всегда одно и то же. Если пневмония ковидная, то, конечно, на этой стадии можно не прививаться, если у вас выработаны антитела - как правило, у тех людей, которые тяжело болели, у них у всех выработан иммунитет определенный. Сегодня вакцины в таком объеме нет, и смысла выискивать ее людям, которые переболели, на мой взгляд, нет на этой стадии. В дальнейшем, когда будет массовая вакцинация, можно привиться, мне кажется, это не помешает", - сказал Собянин.

Как сообщил в четверг столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за сутки выявили 2 424 случая заражения. Суточный прирост новых инфицированных в столице достиг максимума за четыре месяца: 31 мая были зафиксированы 2 595 случаев за сутки, с 1 июня выявлялось менее 2 300 ежедневно.

30 сентября сообщалось о 2 308 новых инфицированных. При этом за последние сутки в городе вылечились 1 211 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 249 861 (85% от заболевших). Умерли 24 пациента.