"Ростелеком" без объяснения причин отключил независимую телекомпанию из Красноярска

Кабельный оператор "Ростелеком" отключил красноярскую телекомпанию ТВК для своих абонентов без объяснения причин, пишет Znak.com. Представители телеканала говорят, что в ответ на действия "Ростелекома" зрители ТВК стали массово переключаться на других кабельных операторов. В ТВК уверены, что "Ростелеком" принял это решение по прямому указанию властей, ведь на канале, помимо собственного вещания, показывают программы , например, Леонида Парфенова, Алексея Пивоварова, Ирины Шихман, а также видеопроекты "Новой газеты".

Как рассказала изданию главный редактор ТВК Мария Бухтуева, еще в июле "Ростелеком" прислал уведомление о намерении расторгнуть договор об оказании услуг, однако причин расторжения договора кабельный оператор не сообщил. В результате представители телекомпании обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать расторжение договора недействительной сделкой.

Однако, несмотря на то что судебного решения пока нет, "Ростелеком" отключил ТВК для зрителей.

"ООО "ТВК 24" оценивает немотивированное расторжение договора по инициативе ПАО "Ростелеком" как злоупотребление правом. Действия оператора создают препятствия доступу вещателя на товарный рынок услуг связи, ограничивают свободу распространения информации и ущемляют интересы аудитории телеканала "ТВК 24", что свидетельствует об очевидном отклонении оператора от добросовестного поведения и злоупотреблении свободой договора", - говорится в исковом заявлении телеканала, которое есть в распоряжении Znak.com.

В ТВК отмечают, что у "Ростелекома" есть техническая возможность предоставления вещателю доступа к сети связи, а телеканал полностью соответствует требованиям законодательства и намерен продолжать вещание с использованием сетей связи оператора.

По словам Бухтуевой, представители телеканала обратились в суд с требованием принять обеспечительные меры - запретить оператору в одностороннем порядке отказываться от оказания услуг. Однако, по словам главреда ТВК, суд в принятии обеспечительных мер отказал, поэтому произошло отключение.