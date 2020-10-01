Фото NEWSru.com В Москве обязали отправить часть работников на удаленку с 5 октября и включили детей в зону особого риска

Фото NEWSru.com

Столичные власти обязали работодателей перевести часть сотрудников на удаленную работу с 5 октября в связи с продолжающимся ростом числа новых случаев COVID-19. Ранее в мэрии лишь просили предприятия перевести на удаленку сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым.

"Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте. Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что в Москве регистрируется больше 2 тысяч заболевших ежедневно, растет и число госпитализаций: больше 5 тысяч в неделю. Также увеличивается число людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме - более 1,5 тысячи человек. Помимо пожилых людей, в зоне особого риска находятся дети, среди которых доля заболевших впервые превысила 19%.

"Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее", - подчеркнул Собянин. Если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%.

В соответствии с новым указом мэра, с 5 октября столичные работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требования также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Собянин выразил надежду, что этих мер будет достаточно, чтобы "сбить рост заболеваемости" и избежать "более тяжелых решений".

В Москве за последние сутки подтверждено 2424 новых случая коронавируса, госпитализированы 827 человек. Среди новых выявленных случаев 38,0% составляют люди от 18 до 45 лет, 31,3% - от 46 до 65 лет, 13,6% - дети, 12% - от 66 до 79 лет, 5,1% - старше 80 лет, сообщает оперштаб.

С 28 сентября по 28 октября в столице действует рекомендация пожилым, беременным и людям с хроническими заболеваниями соблюдать самоизоляцию. Никаких ограничений наподобие тех, что вводились весной - блокировка соцкарт для поездок на транспорте и т.д. на сей раз нет, москвичам предлагается самим проявить сознательность и осторожность.

Для поддержки горожан 65+ возобновила работу система дистанционного социального обслуживания: автоматическое оформление больничных листов, телемедицина, доставка льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, психологическая поддержка. Школы с 5 октября в соответствии с приказом мэра должны одномоментно уйти на двухнедельные каникулы.