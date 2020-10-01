Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "бесстыдником и подлецом" Алексея Навального, который в интервью Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин. По словам Володина, Путин, напротив, "спас его жизнь".

"Его искренне спасали все - от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек", - заявил глава Госдумы, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента. По его словам, "совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран" в их интересах.

Спикер добавил, что бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Госдумой, чтобы разобраться в происшедшем, а России до сих пор не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу.

"Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства", - заключил Володин, добавив, что Навальный работает в интересах спецслужб и органов власти западных стран.

Ранее российский МИД уже высказывал предположение, что случившееся с Навальным было постановкой, а Организация по запрещению химического оружия превысила мандат и "ломала комедию". На такую мысль дипломатов навело то, что действия при транспортировке оппозиционера в Берлин и последующем анализе проб его биоматериала в лабораториях ОЗХО были слишком отлаженными.

А после частного визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель к Навальному высказывались предположения, что она дала российскому политку некий инструктаж по дальнейшим действиям.

Сам Навальный иронично предположил, что в Кремле открыли целый департамент для придумывания новых версий отравления. "Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали Новичок. Отравление было, но это сделали немцы. Отравление было, но я отравил сам себя...", - перечислил оппозиционер доступные Кремлю варианты. Таким образом Навальный прокомментировал слова одного из создателей отравляющих веществ класса "Новичок" Владимира Углева, заявившего, что организовать отравление могло только ближайшее окружение оппозиционера.