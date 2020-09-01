Число официальных случаев коронавируса в России превысило 1 миллион

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России перевалило миллионную отметку, составив 1 000 048 заболевших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
За последние сутки прирост составил 4729 заболевших в 84 регионах, 123 человека умерли. За весь период в России отмечено 17 299 летальных случаев. Из больниц за сутки выписано 6318 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 815 705.
Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки - Ненецкий автономный округ, где не отмечено ни одного нового случая COVID-19, Псковская и Смоленская области (0,1%), а также Москва, Тыва, Московская область и Чечня (0,2%).
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 641
Санкт-Петербург - 185
Московская область - 156
Ростовская область - 133
Нижегородская область - 132
Ставропольский край - 125
Свердловская область - 117
Красноярский край - 109
Воронежская область - 97
Саратовская область - 93
Ульяновская область - 92
Волгоградская область - 91
Кемеровская область - 90
Краснодарский край - 86
Оренбургская область - 86
Самарская область - 81
Приморский край - 78
Иркутская область - 76
Пензенская область - 75
Республика Дагестан - 74
Челябинская область - 71
Ханты-Мансийский АО - 67
Мурманская область - 65
Кировская область - 64
Архангельская область - 63
Алтайский край - 61
Республика Калмыкия - 57
Пермский край - 57
Республика Крым - 54
Сахалинская область - 53
Новосибирская область - 52
Орловская область - 51
Тюменская область - 49
Хабаровский край - 49
Карачаево-Черкесская Республика - 48
Республика Бурятия - 48
Ямало-Ненецкий АО - 46
Республика Саха (Якутия) - 46
Омская область - 42
Томская область - 42
Ярославская область - 41
Белгородская область - 40
Вологодская область - 37
Астраханская область - 37
Ивановская область - 36
Костромская область - 32
Удмуртская Республика - 32
Забайкальский край - 32
Амурская область - 32
Липецкая область - 31
Ленинградская область - 31
Республика Мордовия - 31
Республика Башкортостан - 30
Рязанская область - 29
Тульская область - 29
Республика Коми - 29
Чувашская Республика - 29
Кабардино-Балкарская Республика - 28
Владимирская область - 27
Республика Ингушетия - 27
Республика Татарстан - 27
Брянская область - 25
Курская область - 25
Тамбовская область - 25
Тверская область - 25
Калужская область - 24
Новгородская область - 23
Курганская область - 22
Республика Северная Осетия - 21
Республика Адыгея - 19
Республика Хакасия - 19
Республика Тыва - 17
Калининградская область - 16
Республика Марий Эл - 16
Республика Алтай - 15
Магаданская область - 15
Республика Карелия - 13
Камчатский край - 12
Смоленская область - 9
Еврейская АО - 6
Севастополь - 5
Чеченская Республика - 4
Псковская область - 3
Чукотский АО - 1