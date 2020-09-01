ВСЕ ФОТО Число официальных случаев коронавируса в России превысило 1 миллион

АГН Москва / Андрей Никеричев За последние сутки прирост составил 4729 заболевших в 84 регионах, 123 человека умерли

АГН Москва / Кирилл Зыков Число зарегистрированных случаев коронавируса в России перевалило миллионную отметку, составив 1 000 048 заболевших

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России перевалило миллионную отметку, составив 1 000 048 заболевших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

За последние сутки прирост составил 4729 заболевших в 84 регионах, 123 человека умерли. За весь период в России отмечено 17 299 летальных случаев. Из больниц за сутки выписано 6318 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 815 705.

Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки - Ненецкий автономный округ, где не отмечено ни одного нового случая COVID-19, Псковская и Смоленская области (0,1%), а также Москва, Тыва, Московская область и Чечня (0,2%).

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 641

Санкт-Петербург - 185

Московская область - 156

Ростовская область - 133

Нижегородская область - 132

Ставропольский край - 125

Свердловская область - 117

Красноярский край - 109

Воронежская область - 97

Саратовская область - 93

Ульяновская область - 92

Волгоградская область - 91

Кемеровская область - 90

Краснодарский край - 86

Оренбургская область - 86

Самарская область - 81

Приморский край - 78

Иркутская область - 76

Пензенская область - 75

Республика Дагестан - 74

Челябинская область - 71

Ханты-Мансийский АО - 67

Мурманская область - 65

Кировская область - 64

Архангельская область - 63

Алтайский край - 61

Республика Калмыкия - 57

Пермский край - 57

Республика Крым - 54

Сахалинская область - 53

Новосибирская область - 52

Орловская область - 51

Тюменская область - 49

Хабаровский край - 49

Карачаево-Черкесская Республика - 48

Республика Бурятия - 48

Ямало-Ненецкий АО - 46

Республика Саха (Якутия) - 46

Омская область - 42

Томская область - 42

Ярославская область - 41

Белгородская область - 40

Вологодская область - 37

Астраханская область - 37

Ивановская область - 36

Костромская область - 32

Удмуртская Республика - 32

Забайкальский край - 32

Амурская область - 32

Липецкая область - 31

Ленинградская область - 31

Республика Мордовия - 31

Республика Башкортостан - 30

Рязанская область - 29

Тульская область - 29

Республика Коми - 29

Чувашская Республика - 29

Кабардино-Балкарская Республика - 28

Владимирская область - 27

Республика Ингушетия - 27

Республика Татарстан - 27

Брянская область - 25

Курская область - 25

Тамбовская область - 25

Тверская область - 25

Калужская область - 24

Новгородская область - 23

Курганская область - 22

Республика Северная Осетия - 21

Республика Адыгея - 19

Республика Хакасия - 19

Республика Тыва - 17

Калининградская область - 16

Республика Марий Эл - 16

Республика Алтай - 15

Магаданская область - 15

Республика Карелия - 13

Камчатский край - 12

Смоленская область - 9

Еврейская АО - 6

Севастополь - 5

Чеченская Республика - 4

Псковская область - 3

Чукотский АО - 1

