Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей дочери Айшат на должность первого заместителя министра культуры республики. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Искренне поздравляю ее с очередным важным событием в жизни! Назначение Айшат на новую должность - это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - заверил глава Чечни.

Он напомнил, что на протяжении последних лет Айшат "успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах". "Здесь Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины", - подчеркнул глава Чечни.

Он отметил, что "большой вклад Айшат внесла" и в дело развития филармонии Чеченской республики. По словам Кадырова, его дочь "всегда помогает начинающим и действующим артистам, ансамблям эстрады".

В марте 2020 года Айшат была награждена медалью "За заслуги перед Чеченской республикой".

Кадыров выразил уверенность, что "Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: "Без культуры нет нации".

Инициатива о назначении Айшат заместителем министра исходит от министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева, заверил отец потомственной чиновницы. "Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей. Убежден, что Айшат справится с поставленными задачами. Желаю ей удачи и больших успехов на этом пути!" - заключил глава Чечни.