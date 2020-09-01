В Беслане началась трехдневная вахта памяти по сотням погибшим в результате штурма школы 16 лет назад

Leonid / wikipedia.org 1 сентября 2004 года в городе Беслане в Северной Осетии отряд террористов под руководством Расула Хачбарова численностью более 30 человек осуществил захват здания средней общеобразовательной школы N1

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Трехдневная вахта памяти по погибшим 16 лет назад во время штурма школы N1 Беслана, захваченной террористами 1 сентября, началась в Северной Осетии в 09:15 - в момент, когда в 2004 году раздался первый выстрел террористов.

В этот момент во дворе школы прозвенел школьный звонок и началось возложение цветов. В школьном спортзале, где в течение трех дней держали 1128 заложников, около фотографий 334 погибших зажгли свечи, во двор школы принесли игрушки и воду, которую террористы не позволяли пить заложникам. Все три дня здесь будет звучать траурная музыка. Также в школе пройдет заупокойная панихида, сообщает ТАСС. Во Дворце культуры города Беслана откроется выставка фотографий с места трагедии "Помнить, чтобы жить" при поддержке Фонда президентских грантов. На ней представят кадры освобождения детей и взрослых, работы спецназа. Ранее выставка была показана в семи регионах страны. В тот же день во Дворце культуры состоится традиционная пресс-конференция актива комитета "Матери Беслана".

В Москве 3 сентября в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом пройдет панихида по жертвам теракта. Затем перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв. На мероприятии будут присутствовать бывшие заложники, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители правительства Москвы, ветераны спецподразделений "Альфа", "Вымпел", руководство и врачи ведущих медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники.

Также в этот день состоится возложение цветов и венков к могилам бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС РФ на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области.

Родственники погибших продолжают добиваться от властей РФ правды о теракте

1 сентября 2004 года в городе Беслане в Северной Осетии отряд террористов под руководством Расула Хачбарова (известного также как Полковник) численностью более 30 человек (среди которых также были женщины) осуществил захват здания средней общеобразовательной школы N1.

Утром во время проводившейся во дворе учебного заведения праздничной линейки, посвященной Дню знаний, из подъехавшего укрытого тентом грузового автомобиля внезапно выскочили вооруженные люди и, открыв стрельбу из автоматического оружия поверх голов собравшихся, согнали большую часть из них в спортивный зал школы. Избежать участи заложников, воспользовавшись паникой, удалось лишь немногим.

Власти изначально занижали число заложников - через сутки после захвата пресс-секретарь президента Северной Осетии Лев Дзугаев говорил о 354 заложниках, хотя в списках, переданных в созданный Москвой штаб по их освобождению, уже значились свыше 800 человек. Власти намеренно лгали о количестве заложников, опасаясь, что общество потребует во что бы то ни стало спасти их, даже путем переговоров. В итоге в руках террористов оказались 1128 человек. Большинство из них были дети, в том числе дошкольного возраста. В заложники также попали их родители и учителя.

Власти сознательно не хотели никаких переговоров с террористами, обманывая общественность, что террористы сами не шли на переговоры. Но все выжившие заложники как один, показали, что захватившие школу неоднократно пытались начать переговоры, обещая выпускать по 150 детей в случае приезда в школу каждого, кого требуют террористы в качестве переговорщиков.

Власти врали о том, что у террористов не было требований. Президент Владимир Путин утверждал, что террористы "ничего не требовали". Но у захвативших школу были конкретные требования, главные из которых - вывод российских войск из Чечни и прекращение военных действий. Через заложников террористы передали видеокассету с прямым обращением к Путину Шамиля Басаева. Однако федеральные СМИ объявили, что кассета была пустой. Боевики также передали письмо Путину через Руслана Аушева. В нем они, в обмен на выполнение требований, обязывались прекратить вооруженные действия против России, войти в СНГ и остаться в рублевой зоне. 2 сентября экс-президент Ингушетии Руслан Аушев вошел в здание школы и смог вывести 26 заложников - женщин и малолетних детей.

Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня в спортзале школы раздался взрыв. По версии властей, штурм школы спецназ и военные начали вынуждено, когда боевики взорвали две бомбы в спортзале, где были заложники. Но по показаниям выживших заложников, первый взрыв произошел в результате выстрела из огнемета вне здания школы. Свидетели утверждают, что ни одно взрывное устройство террористов не взрывалось. А во время штурма федералы вели по школе шквальный огонь, стреляли из тяжелого вооружения, из танков, из оружия "неизбирательного действия" - прямо по сотням заложников.

Власти скрыли, что сотни заложников погибли во время штурма, а не из-за взрыва бомбы террористов. Многие из них погибли совсем в другом крыле школы, которое даже не было заминировано. Это крыло школы впоследствии было снесено, чтобы уничтожить следы от снарядов.

4 сентября начался разбор завалов частично разрушенного здания школы, поиск и извлечение тел погибших.

Жертвами террористической акции стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Для опознания некоторых заложников пришлось проводить генную экспертизу.

Среди погибших также были 10 сотрудников спецназа "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, два сотрудника "Центроcпаса" МЧС РФ и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников. Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. Ранения получили 810 человек (заложники, местные жители, сотрудники ФСБ, МЧС, милиции и военнослужащие).

Потерпевшими от нападения боевиков на школу в Беслане всего были признаны 1315 человек.

Родственники погибших все прошедшие 16 лет продолжали и продолжают добиваться от властей России правды о теракте и настаивают на проведении настоящего расследования, так как официальная версия произошедшего расходится с многочисленными свидетельствами выживших и очевидцев, а также с выводами независимых экспертов и расследователей.

По факту захвата заложников в Беслане было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России - "убийство", "терроризм", "захват заложников".

По данным проводившей расследование Генпрокуратуры, в группе террористов, совершивших нападение на школу, были 32 человека, в том числе две "смертницы", которые подорвались еще до штурма. При проведении спецоперации удалось задержать одного боевика - Нурпаши Кулаева, остальные были уничтожены. Суд над Кулаевым начался в мае 2005 года, ему были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного Кодекса, в том числе в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Спустя год, 26 мая 2006 года, Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил его к пожизненному заключению.

Главари террористического подполья, спланировавшие эту акцию, - Аслан Масхадов и Шамиль Басаев, Абу Дзейт (Тауфик-аль-Джедани, он же Абу-Умар-аль-Кувейти) и Магомед Хашиев были ликвидированы.

В 2004 году в связи с терактом в Северной Осетии 6-7 сентября были объявлены днями траура в России.

С 2005 года в память о трагических событиях 2004 года в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом.