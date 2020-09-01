Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади обратился в Басманный районный суд Москвы с жалобой на бездействие Следственного комитета в связи с произошедшим с основателем ФБК Алексеем Навальным инцидентом. У оппозиционера внезапно ухудшилось самочувствие и он впал в кому. Медики предполагают, что он был отравлен.

"20 августа мы подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. Прошло 12 суток. До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело", - сообщил директор ФБК Иван Жданов в своем микроблоге Twitter.

Он отметил, что в связи с отсутствием какого-либо ответа юрист фонда обратился в суд с жалобой на бездействие следствия. "Обжалование бездействия. В результате мы должны получить хоть какой-то ответ. Естественно, мы считаем, что должно быть возбуждено уголовное дело", - отмечает Жданов.Возбудить дело ФБК требует по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ст. 277 УК РФ (покушение на убийство и посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Основатель ФБК Алексей Навальный в этом месяце отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Снятый материал был опубликован в понедельник уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Предположительно, Навальный был отравлен.

По версии, которой придерживается глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, Алексея Навального пытались убить, подстроив покушение под несчастный случай. Именно поэтому использовался сильнодействующий яд, а время для отравления было выбрано таким образом, чтобы политик оказался в критическом состоянии на борту самолета, где ему наверняка не смогут быстро оказать квалифицированную помощь. Однако оппозиционера спасло то, что командир принял решение экстренно сажать воздушное судно в Томске, а врачи скорой помощи сразу заподозрили отравление и вкололи Навальному атропин (антидот).

Соратникам и родственникам оппозиционера с огромным трудом и не сразу удалось добиться от властей разрешения на транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику Charite. Германские врачи, лечащие его с 22 августа, тоже склоняются к версии об отравлении. При этом не исключается, что при покушении использовалось боевое отравляющее вещество из семейства "Новичок". В его неоднократном применении подозреваются российские спецслужбы.

Врачи клиники Charite сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов.

Однако российские медики, а также представители правоохранительных органов РФ утверждают, что не выявили никаких отравляющих и сильнодействующих веществ в организме Навального.

Генпрокуратура РФ направила в ФРГ запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным, Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, озвученных клиникой.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией Навального в Омске.

В свою очередь полиция сообщила, что осмотрела гостиничный номер в томской гостинице, где проживал Навальный, а также участки местности по маршруту его передвижения. "Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)", - говорилось в пресс-релизе управления на транспорте МВД по СФО.

1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая перед студентами МГИМО: "Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло".

В Кремле при этом с самого начала заявляли, что не считают версию об отравлении достойной внимания. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 25 августа, что нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении оппозиционера: "Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме".

Обязанность искать возможные яды Песков переложил на медиков. "Врачи этим и занимаются. Российские врачи сначала и немецкие врачи впоследствии и занимаются первой стадией этого расследования, они пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент. Пока, к сожалению, безрезультатно", - цитировал Пескова ТАСС.