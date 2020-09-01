Филолог Гасан Гусейнов перестал преподавать в ВШЭ

Стоп-кадр видео ПостНаука / Youtube.com Еще в начале июля Гусейнов сообщил DOXA, что ему, как и другим преподавателям-филологам, пришло уведомление о сокращении ставки в связи с реорганизацией в ВШЭ

Moscow-Live.ru

Доктор филологических наук Гасан Гусейнов больше не работает в Высшей школе экономики. Профессор подтвердил эту информацию радиостанции "Говорит Москва", не вдаваясь в подробности. "Все верно. Реакция положительная", - сказал он.

О том, что Гусейнов перестал быть преподавателем ВШЭ, стало известно из Telegram-канала политолога Игоря Димитриева, который выложил скриншот личной переписки одной из студенток с профессором. Девушка спросила о судьбе курса риторики, пропавшего из курсов образовательной программы по выбору. Гусейнов ответил, что он больше не работает в вузе.

Студенческое издание DOXA пишет, что Гусейнов самостоятельно прервал контракт с ВШЭ. Профессор работал в вузе с 2012 года, шесть раз (из них четыре - подряд) признавался лучшим преподавателем: в 2013-м, 2014-м и 2016-2019 годах. Он удостоен двух почетных грамот ВШЭ, благодарностей вуза и Школы филологии.

Еще в начале июля Гусейнов сообщил DOXA, что ему, как и другим преподавателям-филологам, пришло уведомление о сокращении ставки в связи с реорганизацией в ВШЭ. "Будущий руководитель новой Школы филологических наук Евгений Казарцев прямо сказал, что руководство поставило перед ним задачу очистить школу от тех, кто вредит репутации ВШЭ и, как он сказал, "ведет политическую пропаганду в соцсетях"", - рассказал тогда Гусейнов.

В октябре 2019 года профессор посетовал в Facebook, что "в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, киргизов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна". Пост вызвал большой резонанс, Гусейнова стали обвинять в "русофобии".

Администрация Facebook удалила пост за нарушение правил соцсети. После того, как особо патриотичные пользователи пожаловались на Гусейнова его начальству, профессор объяснил, что сам русский язык прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что "на нем говорят болваны".

Он отметил, что СМИ, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов "измываются, глумятся над языком", используют его как язык агрессии и ненависти. На русском "говорят грязно, ругаются и врут на каждом шагу", то есть "не умеют пользоваться и злоупотребляют" русским языком, пояснил филолог.

Комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике рекомендовала профессору принести публичные извинения "за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания".

Писатель Денис Драгунский обратил внимание, что комиссия по этике и сама не в ладах с русским языком. Во-первых, в ее решении содержится логическое противоречие, а во-вторых, неправильно употреблено слово "дезавуировать". В поддержку Гусейнова выступили несколько сотен писателей, журналистов, переводчиков, филологов, преподавателей, деятелей культуры и представителей других профессий. Они подписали открытое письмо, в котором назвали "шельмованием" публикации против профессора в социальных сетях и провластных СМИ, а призыв к публичному покаянию сравнили с практикой конца 1920 - начала 30-х годов.

В разгар споров о высказывании Гусейнова президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по русскому языку, заявил, что "пещерные русофобы" и агрессивные националисты объявили войну русскому языку, чтобы сократить его пространство в мире, а в некоторых странах это стало государственной политикой.

В июле этого года Гусейнов оставил несколько комментариев к посту журналистки Анны Наринской, в котором она критически отозвалась о мнении покойной американской писательницы Сьюзан Зонтаг, высказанном в неопубликованном интервью 18-летней давности. В ответ на вопрос редакции, "как нам понимать терроризм", Зонтаг ответила: "Как национально-освободительную борьбу".

В ходе дискуссии Гусейнов, рассуждая о высказывании Зонтаг, написал: "Едва ли она бы сказала, что что-то оправдывает взятие заложников, убийства и т.д. Не оправдывает, а только объясняет. Факт остается фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа". Он также выразил мнение, что национально-освободительная борьба может быть ответом на террор и приводить к террору, а одни и те же события в одну эпоху могут называть национально-освободительной борьбой, в другую - терроризмом.

В ВШЭ после этого заявили, что считают неприемлемым "использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов" и назвали абсолютно недопустимыми попытки "позитивного объяснения террора в публичном пространстве". Дискуссия в Facebook впоследствии была удалена, сохранились лишь скриншоты с наиболее резонансной репликой Гусейнова.

Профессор подчеркнул, что никогда не одобрял и не оправдывал терроризм, и принес извинения всем тем, кому скандал вокруг ложно истолкованной фразы причинил боль. "Можно как угодно оценивать правильность или ошибочность моих выводов, но в них нет ни тени оправдания терроризма. Если в них что-то оправдывается, то это репутация покойной Сьюзан Зонтаг, у которой я сам когда-то, в конце 1990-х годов, тоже брал интервью", - объяснил филолог в материале для The Insider.