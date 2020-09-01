Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек - это максимум за 14 лет

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек - это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Данные этого плана приводит РБК.

Подлинность документа подтвердили два источника, близких к правительству, уточнив, что он еще дорабатывается. По их данным, структура единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей, должны быть готовы к 1 сентября.

Уровень бедности в стране, то есть доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году возрастет до 13,3% населения после 12,3% в 2019-м. В дальнейшем в правительстве прогнозируют ее снижение, а одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза - то есть до 6,5% к 2030 году.

Эта цель прописана в июльском указе президента РФ Владимира Путина, который он подписал после одобрения президентских поправок к Конституции. Документ сдвигает достижение большинства национальных целей развития до 2030 года из-за пандемического кризиса. Президент поручил правительству до 30 октября привести все национальные проекты в соответствие с целями июльского указа и представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.

С 2018 года естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) не компенсируется миграционным притоком, из-за чего общая численность населения страны сокращается: в 2018 году она снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году - на 32,1 тыс. В 2020 году, по оценке правительства, численность населения России уменьшится в пять раз быстрее - на 158 тыс. человек.

Согласно данным Росстата, за первое полугодие текущего года естественная убыль населения уже составила 265,5 тыс. человек (946,5 тыс. умерших против 681 тыс. родившихся). Смертность за январь-июнь 2020 года на фоне пандемии возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость снизилась на 5,4%. А в минувшем году население РФ сократилось на 35,6 тысячи человек.

Устойчивый естественный прирост населения возможен при достижении суммарного коэффициента рождаемости на уровне 2,1 и сохранении его на протяжении долгого времени. Однако в России он снижается: в 2017 году он составлял 1,62, в 2018-м - 1,58, в 2019 году - 1,5. Согласно проекту правительственного плана, к 2024 году он должен достигнуть 1,75, но, по мнению экспертов, такая цель остается труднодостижимой, и в условиях естественной убыли населения общая численность может расти только за счет миграции.

При этом в условиях закрытых границ из-за пандемии с конца марта 2020 года миграционный приток за январь-июнь 2020 года составил всего 48,8 тыс. человек (для сравнения: в январе-июне 2019 года -134 тыс. человек), следует из последних данных, опубликованных на сайтеРосстата. За первое полугодие 2020 года приток мигрантов смог компенсировать естественную убыль населения только на 18,4%. По оценке правительственного плана, в целом за 2020 год миграционный прирост составит 188,1 тыс. человек (против 285,1 тыс. человек в 2019 году).

Согласно июльскому указу президента, к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения, что включает эффект миграции. Для достижения поставленной демографической цели в 2021 году темпы сокращения численности населения должны снизиться до минус 81,5 тыс. человек, а с 2022 года в России закладывается положительный прирост: +8,3 тыс. в 2022 году, +58,3 тыс. в 2023 году и +67,6 тыс. в 2024 году. К 2030 году, как предполагается, общий годовой прирост численности населения составит 126,6 тыс. человек.

Подкреплять положительную динамику численности населения, по замыслу правительства, должен миграционный приток, который в 2021 и 2022 годах ускорится до 273,1 тыс. и 287,4 тыс. человек соответственно, а с 2023 года превысит 300 тыс. ежегодно. По словам экспертов, это невозможно без продуманной госполитики по привлечению и интеграции мигрантов в условиях, когда традиционные источники миграции вроде Украины и стран Средней Азии начинают иссякать и переориентируются на другие страны. Одним из способов привлечения мигрантов должно стать развитие экономики.

Между тем в стране продолжает расти уровень бедности: в прошлом году он составил 12,3% вместо запланированных 12%. В 2020 году по итогам пандемии коронавируса он возрастет на 1 п.п., до 13,3% от численности россиян. Однако правительственный план предусматривает, что уже в 2021 году уровень бедности вернется на докризисный уровень (12,2%) и будет ежегодно снижаться до 10% к 2024 году и до целевого значения (6,5%) к 2030 году.

Также пандемический кризис привел к значительному сокращению доходов россиян и росту безработицы. Во втором квартале 2020 года, во время которого действовали наиболее жесткие ограничения и режим самоизоляции, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордным квартальным сокращением в XXI веке. Уровень безработицы в июле достиг 6,3% от рабочей силы. За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6% и составила 4,73 млн человек.

Последствиями локдауна стало снижение трудовых доходов россиян: работников переводили на неполный рабочий день и отправляли в неоплачиваемые отпуска, а каждому второму занятому в России сократили зарплату. Несмотря на антикризисную программу поддержки населения, направленную прежде всего на поддержку семей с детьми, эти социальные меры не позволили им вернуться к докризисному уровню жизни, и ожидать нивелирования негативных эффектов пандемии во втором полугодии 2020 года пока не приходится.