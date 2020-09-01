Случаи комы без видимых причин - довольно распространенное явление в медицинской практике, утверждает профессор, главный специалист Минздрава России по анестезиологии и реаниматологии Игорь Молчанов. Такими словами он прокомментировал "Интерфаксу" инцидент с Алексеем Навальным, внезапно впавшим в кому на борту самолета после работы над очередным расследованием о коррупции в Сибири. В настоящий момент оппозиционер находится в берлинской клинике Charite. Медики полагают, что он был отравлен.

"Конечно и неоднократно (фиксировались случаи комы без видимых причин и признаков внешнего воздействия. - Прим. "Интерфакса"). Это одна из основных наших проблем, когда мы получаем пациента в коме неизвестной этиологии", - заявил Молчанов в ответ на запрос об обстоятельствах заболевания Алексея Навального.

По словам Молчанова, такие ситуации встречаются "достаточно часто". На просьбу пояснить, с чем связаны такого рода состояния, профессор сказал: "Как правило, это как раз те коматозные состояния, которые могут быть связаны и с инсультом, и с острым коронарным синдромом, с аритмогенной остановкой кровообращения, которые могут спонтанно восстанавливаться, но приводят к тяжелой гипоксии".

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в этом месяце отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Снятый материал был опубликован в понедельник уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Предположительно, Навальный был отравлен.

По версии, которой придерживается глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, Алексея Навального пытались убить, подстроив покушение под несчастный случай. Именно поэтому использовался сильнодействующий яд, а время для отравления было выбрано таким образом, чтобы политик оказался в критическом состоянии на борту самолета, где ему наверняка не смогут быстро оказать квалифицированную помощь. Однако оппозиционера спасло то, что командир принял решение экстренно сажать воздушное судно в Томске, а врачи скорой помощи сразу заподозрили отравление и вкололи Навальному атропин (антидот).

Соратникам и родственникам оппозиционера с огромным трудом и не сразу удалось добиться от властей разрешения на транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику Charite. Германские врачи, лечащие его, тоже склоняются к версии об отравлении. При этом не исключается, что при покушении использовалось боевое отравляющее вещество из семейства "Новичок". В его неоднократном применении подозреваются российские спецслужбы.

Однако российские медики, а также представители правоохранительных органов РФ утверждают, что не выявили никаких отравляющих и сильнодействующих веществ в организме Навального.

Более того, с самого начала чиновники заявляли, что не считают версию об отравлении достойной внимания. Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 25 августа, что нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении оппозиционера: "Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме".

Обязанность искать возможные яды Песков переложил на медиков. "Врачи этим и занимаются. Российские врачи сначала и немецкие врачи впоследствии и занимаются первой стадией этого расследования, они пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент. Пока, к сожалению, безрезультатно", - цитировал Пескова ТАСС.

Одновременно связанные с властями представители медицинских кругов и СМИ принялись ставить "диагнозы" Навальному. Главврач омской больницы, в которую первоначально госпитализировали оппозиционера, Александр Мураховский сказал, что "основной рабочий диагноз - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ". По словам медика, а по совместительству депутата горсовета и единоросса, "вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что привело к потере сознания".

Заявление Мураховского подхватила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она предположила, что причиной госпитализации Навального стала запущенная форма гипогликемии, при которой у человека резко падает уровень сахара в крови. "У меня бывает такое, когда очень долго не ем", - написала главный редактор RT в соцсети.

Журналистка отметила, что наблюдаемые у политического деятеля симптомы ей хорошо знакомы - это и ледяной пот градом, и сильная дрожь, слабость, потеря сознания, писал "Московский комсомолец". Если бы в самолете Навальному дали ложку сахара, то госпитализации можно было бы избежать, считает Симоньян. Главред рассказала, что все время носит с собой "рафаэлку" (конфету с кокосовой стружкой), потому что если во время приступа срочно не съесть что-то сладкое, можно упасть в обморок, а там и до комы недалеко.

Впрочем, совсем исключать версию отравления в руководстве РФ не стали. Причем власти уже нашли заказчиков этого преступления, говорить о котором в Кремле считают преждевременным. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, отравление Навального - это, возможно, провокация Запада.

"Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - заявил председатель Государственной думы.