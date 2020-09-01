Александр Гинцбург

Минобороны России / YouTube Вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи

Фото: Дмитрий Куракин / Пресс-служба Минздрава России

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября. Такую дату объявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает "Интерфакс". Cам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил он.

"Машины, адреса, вакцины есть. Но дело в том, что 3-5 сентября еще будет проводится скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов", - сказал Гинцбург.

Отметим, в конце августа Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.

Пострегистрационные клинические исследования проводятся после государственной регистрации в целях дополнительного сбора данных о безопасности и эффективности лекарства, расширения показаний к применению, а также выявления нежелательных реакций.

Жители Москвы смогут сделать прививки от гриппа и от коронавируса, но между вакцинациями рекомендуется сделать месячный перерыв, сообщил на пресс-конференции во вторник глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

При этом глава горздрава подчеркнул, что пока вакцина от коронавируса не поступила в гражданский оборот и пострегистрационные клинические испытания пока не прошли.

В Москве будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа, в которых можно будет сделать бесплатные прививки. Мобильные пункты будут работать у станций метро, несколько таких точек оборудуют на станциях Московского центрального кольца и в центрах госуслуг "Мои документы". Для вакцинации понадобится паспорт, на месте будет оформлено письменное согласие.

Директор центра имени Гамалеи также заявил, что Россия на первых порах не будет поставлять живую вакцину от коронавируса Sputnik V за рубеж - речь идет только о технологии ее производства.

"Живую вакцину мы туда вывозить не будем - себе не хватает. Мы будем торговать технологией. Процесс идет очень интенсивный, но сами понимаете, сколько нужно оформить бумаг: перевести документы на английский, подготовить команду специалистов, которые будут отслеживать нашу технологию на месте", - сказал Гинцбург "Интерфаксу".

Он отметил, что специалисты ориентированы, прежде всего, на то, чтобы обеспечить потребности России в вакцинации от коронавируса. О поставках за границу готовой вакцины, по его словам, можно будет говорить только тогда, когда эти потребности будут удовлетворены.

Среди обратившихся стран - Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.

Ранее говорилось, что производиться разработанный в Институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

Глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик сообщал, что экспортная цена вакцины составит не менее 10 долларов за две дозы.

Напомним, 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям Москвы сделать прививку от коронавируса вакциной Sputnik V производства Института Гамалеи, приняв участие в программе пострегистрационных исследований. Желающим стать добровольцами предлагалось оставить заявку на портале мэра и правительства Москвы.

В общей сложности будет набрано 40 тыс. участников старше 18 лет, которые ранее не болели COVID-19 и у которых нет проблем со здоровьем. Перед введением вакцины все добровольцы пройдут скрининг - сдадут анализы и пройдут консультации со специалистами.

Сами исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. Финансирование исследований Москва берет на себя.

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