Суд в Красноярске отправил на принудительное обследование девочку, которую сотрудники ФСБ посчитали опасной для окружающих

Kuzmafoto / DepositPhotos На прошлой неделе несколько красноярских подростков были направлены в психоневрологический диспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайне" в соцсети "ВКонтакте", в котором были выявлены признаки экстремизма

Moscow-Live.ru

Суд Красноярска поместил на принудительное обследование в психдиспансер 14-летнюю школьницу, которая вела переписку в паблике "Колумбайн". Таким образом, было удовлетворено ходатайство главврача психдиспансера, отметившего, что обследование школьницы вызвано "ее деструктивным поведением, которое обусловлено ее непосредственной опасностью для себя и окружающих". Ходатайство рассматривалось на выездном совещании в психдиспансере.

Как написал в Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, накануне заседания адвокат девушки Владимир Васин обратился с запросом к доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета Владимиру Менделевичу и попросил провести анализ обоснованности и убедительности заключения врачебной комиссии, по результатам которой психдиспансер обратился в суд с прошением о необходимости принудительной госпитализации школьницы. Менделевич признал выводы комиссии "необоснованными, неаргументированными и недоказанными".

По словам профессора, при описании психического статуса девочки психиатры не указали, что она в процессе обследования вела себя неадекватно или дезадаптивно. "Не было выявлено и не описано никаких психотических симптомов, расстройств мышления, восприятия, эмоций, воли, сознания и самосознания. То есть в психическом статусе не приведен ни один из диагностических критериев психического или поведенческого расстройства", - подчеркнул Менделевич. Он также добавил, что в процессе психиатрического обследования не описано никаких психических расстройств, а выводы носят теоретический характер и строятся на данных, полученных от окружающих, в частности, от сотрудников ФСБ.

Специалист отметил, что психиатры не описали конкретные признаки наличия у девочки непосредственной опасности для себя и окружающих. В то же время врачебная комиссия пришла к выводу, что "при отсутствии обследования в условиях круглосуточного стационара еще более усугубятся личностные особенности, когда возникнет непосредственная опасность ауто- и гетероагрессии".

"Данный вывод не основан ни на каких клинических психопатологических синдромах и является грубым нарушением принципов психиатрической диагностики", - заявил профессор. По его мнению, в заключении психиатров не имеется доказательств того, что оно соответствует критериям тяжелого психического расстройства и не доказано, что у девочки обнаруживались признаки непосредственной опасности для себя и окружающих.

"Судья приобщила заключение профессора Владимира Менделевича и обещала исследовать его в совещательной комнате. Там она провела 4 минуты", - написал Чиков. В итоге суд принял решение госпитализировать девочку на неопределённый срок, "Агора" его обжалует.

На прошлой неделе несколько красноярских подростков были направлены в психоневрологический диспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайне" в соцсети "ВКонтакте", в котором были выявлены признаки экстремизма, пишет "Интерфакс".

Ситуацией заинтересовались в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае. При этом там отмечают, что пока никаких противозаконных действий в госпитализации детей в диспансер не видят, родители к детскому омбудсмену также не обращались.

Ранее замначальника "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров на форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде" сообщал, что с начала 2019 года несовершеннолетние, причисляющие себя к движению "колумбайнеров", выявлены в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Свердловской и Смоленской областях.