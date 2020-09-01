Анархист и бывший политзаключенный Алексей Сутуга, известный под прозвищем Сократ, умер в московском НИИ Склифосовского после уличной драки. Об этом сообщает движение "Автономное действие" со ссылкой на друзей Сутуги.

Анархист Алексей Полихович написал в соцсети, что Сутугу сильно избили четыре человека из-за "бытового конфликта" в магазине возле станции метро "Бауманская". "Сам Леша в конфликте не участвовал вовсе. Словесный конфликт перерос в выяснение отношений с мужем продавщицы и группой поддержки. Затем ссора себя исчерпала и Леша с друзьями стали уходить. Но их догнали четверо, напали и начали избивать. Леша упал, ударился головой, очевидцы говорят, что его также били ногами", - пояснил Алексей Полихович.

Сутуга получил тяжелые травмы головы и впал в кому в ночь на 23 августа.

26 августа Мещанский районный суд арестовал четверых нападавших - 27-летнего Сайхана Адаева, 21-летнего Ахмеда Гулоева, 20-летнего Ибрагима Балиева и 18-летнего Аслахана Садаева. Их обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц (пункт "а" части 3 статьи 111 УК), вины задержанные не признают, пишет "Медиазона".

В 2014 году Алексея Сутугу приговорили к трем годам и одному месяцу колонии из-за стычки с неонацистами в кафе "Сбарро" у станции метро "Октябрьская" вечером 2 января. Потерпевшими по делу были признаны трое молодых людей (студент Российской академии правосудия Рустам Мирза, курьер Вячеслав Белов и студент МИСиС Марк Пархоменко), на которых якобы напал Сутуга, вооруженный самодельным молотком из кусков арматуры.

Сам Сутуга отрицал вину. По словам анархиста, он пытался разнять дерущихся и старался как можно быстрее уйти из кафе, поскольку знал о повышенном интересе к нему со стороны правоохранительных органов. На тот момент Сутуга был обвиняемым по делу о драке в клубе "Воздух".

В объяснительных, которые подписали потерпевшие вечером 3 января, утверждается, что среди своих обидчиков они узнали Алексея Сутугу, который "недавно освободился из мест лишения свободы, а в последствии около недели назад попал под амнистию" (орфография сохранена). Формулировки всех троих документов совпадают вплоть до орфографических ошибок, например, в выражениях "Бей банов" и "Смерть банам" (антифашисты "бонами" называют скинхедов-неонацистов, от английского bonehead), которые якобы выкрикивали нападавшие.

Между тем Сутуга и другие обвиняемые по делу "Воздуха" были амнистированы только 10 января 2014 года. Как считал адвокат Владимир Самохин, это может свидетельствовать о том, что уголовное дело было изначально сфальсифицировано и заведено гораздо позже, а даты в материалах проставлены задним числом.

Друзья Сутуги полагали, что причиной уголовного преследования активиста стала его поездка на киевский Майдан в период протестных акций начала 2014 года. Эти протесты, которые власти пытались подавить силой оружия и стрельбой на поражение, завершились сменой руководства страны и бегством в Россию президента Украины Виктора Януковича. Под предлогом политической дестабилизации на Украине Россия присоединила к своей территории Крым.

Потерпевшие по делу об избиении в "Сбарро" появлялись в суде нерегулярно, так что судья даже выносил решения об их принудительном приводе. В итоге они приходили в суд в сопровождении мужчин, похожих на оперативников. Один из них действительно оказался оперативником Центра "Э" Александром Готовцевым, который участвовал в задержании Сутуги.

Он отбывал наказание в Иркутской области. Правозащитный центр "Мемориал" признал анархиста политзаключенным. В марте 2015 года Сутуга объявил голодовку, так как в СИЗО-1 Иркутска у него отобрали книги и личные вещи, прошедшие цензуру.

После освобождения Сутуга участвовал в спектакле "Театра.doc", в котором рассказывалось про пытки со стороны силовиков. Анархист говорил в постановке о личном опыте, который касался пыток в киевском отделе милиции.