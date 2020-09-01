Верх-Исетский суд Екатеринбурга оштрафовал активиста Николая Улитина на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку жителей Хабаровска. Улитина признали виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий (ст. 20.2 ч.5 КоАП) после того, как мужчина разместил на своем автомобиле плакат "Екатеринбуржцы - не бесы, хабаровчане - не погань. Хабаровску - респект с Урала".

Адвокат Улитина Роман Качанов заявил в зале суда, что его доверитель выступил не против действующей власти, как записано в протоколе, а в защиту человеческого достоинства, пишет "Новая газета". По словам самого Улитина, его глубоко возмутило, что по центральному телевидению ведущие телепрограмм обзывают граждан России "бесами" и "поганью".

"Я, может быть, открою теперь великую тайну: я сам - член партии "Единая Россия". И я не выступал против власти. Но я уверен, что самой большой ценностью любой страны является не нефть, не газ и другие природные ресурсы, а ее народ, и унижать его с экрана телевизора непозволительно. Я требую, чтобы ведущие публично извинились за свои слова", - сказал он в зале суда.

Свидетель обвинения, сотрудник Министерства общественной безопасности Владислав Сорокин заявил на заседании, что личный автомобиль Улитина является "быстро возводимой сборно-разборной конструкцией". По его мнению, пикет с участием личного автомобиля должен быть заранее согласован с Министерством общественной безопасности Свердловской области. Такая позиция очень удивила защитников Улитина - Елену Парий и Андрея Щукина, а также его адвоката Романа Качанова.

"Автомобиль является собственностью своего владельца, это полностью его личное дело, какие надписи на нем размещать", - сказал адвокат.

Тем не менее, суд согласился с позицией свидетеля обвинения. Таким образом, теперь любая надпись на автомобиле может быть расценена местным судом как административное правонарушение. Сам Николай Улитин заявил "Новой газете", что не удивлен таким решением.