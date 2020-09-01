Следователи ФСБ взяли у Сафронова образцы голоса

Следователи ФСБ взяли у обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова образцы голоса, а также назначили ему психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает "Коммерсант". Один из адвокатов бывшего журналиста Иван Павлов объяснил, что образец голоса нужен для проведения фоноскопической экспертизы, однако ее суть, как и суть предъявленных Сафронову обвинений, засекречена.

Предположительно, образцы голоса нужны для того, чтобы подкрепить экспертными заключениями результаты негласной прослушки разговоров бывшего журналиста. Сафронов предоставил образцы в присутствии четырех адвокатов. Псхиолого-психиатрическая экспертиза нужна для установления вменяемости подследственного и отсутствия у него расстройства психики.

По словам Павлова, Сафронов чувствует себя хорошо и находится в довольно бодром настроении. Он "не собирается препятствовать следствию в установлении истины по делу, но снова просит разъяснить ему суть обвинений", сказал защитник.

2 сентября Лефортовский суд будет рассматривать вопрос о продлении ареста Сафронова, который находится в СИЗО "Лефортово" с 7 июля. За все это время следствие не предъявило никаких доказательств его вины и не разъяснило суть обвинений. 1 сентября профсоюз журналистов и работников СМИ собираются подать в приемную президента РФ обращение в защиту Сафронова.

"Главное - напомнить Владимиру Путину, верховному главнокомандующему, отвечающему за нынешнюю работу всех силовых структур, об абсурдном деле Ивана Сафронова, попросить взять дело под личный контроль, способствовать его прекращению", - говорится в Telegram-канале "Свободу Сафронову!" Защитники бывшего журналиста считают, что следствие "всеми силами пытается замолчать дело" и "уже в полной тишине сделать то, что им надо: выбить признание и источники Ивана Сафронова".